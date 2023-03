Gründung und Unternehmensführung im Team

20.09.2016 | 09:30 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Teamarbeit ist für Viele ein Traum: Die Inhaber/innen ergänzen sich mit ihren Kompetenzen und verteilen die Verantwortung auf mehrere Schultern. Weil jeder Geld einbringt, ist die Finanzierung einfacher. Mit breiterem Angebot und klassischer Rechtsform kann man sich besser am Markt platzieren.



Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie Geschäftspartnerschaften gelingen. Die Unternehmensstruktur stellt sicher, dass alle Funktionen zielführend abgedeckt sind. Gemeinsame "Spielregeln" und Verträge berücksichtigen unterschiedliche Werte und Lebensumstände der Beteiligten. Kenntnisse über Kommunikation und Teamarbeit tragen dazu bei, den Alltag im Team zu meistern und die Zusammenarbeit optimal zu gestalten.



Das Seminar besteht aus zwei inhaltlich zusammenhängenden Terminen: am 20.September von 09:30 - 17:00 und am 21. September von 09:30 - 17:00.





Veröffentlicht am: 13.05.2016