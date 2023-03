Kompaktwissen für Buchführung und Steuern

Hamburg (em) Wer keine kaufmännische Vorbildung hat, fühlt sich angesichts der formalen Vorschriften leicht gestresst. Dabei ist es für Selbstständige überaus wertvoll, mit der Buchhaltung up-to-date zu sein und die eigene finanzielle Situation zu verstehen. Selbst wenn Sie die Buchhaltung an externe Büros oder eine Steuerberatung abgeben, sollten Sie in der Lage sein, deren Ergebnisse nachzuvollziehen.



Wir vermitteln Ihnen in diesem Seminar die Arbeitsschritte der einfachen Buchhaltung. So können Sie den Umsatzsteuer-Voranmeldungen, der Gewinnermittlung gelassen und einer möglichen Betriebsprüfung des Finanzamtes gelassen entgegen sehen.



Anhand praktischer Tipps für kleine Unternehmen erfahren Sie, welche Buchführungsvorschriften für Sie gelten, wie Sie Ihre Belegsortierung optimal vornehmen und wie Ihre Buchhaltung aufgebaut werden sollte.



Inhalte:

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GOB), Vorschriften für die Erstellung von Rechnungen, Kassenbuch, Belegorganisation, Kontierung und Verbuchung von Geschäftsvorfällen, Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer (Regelung für Kleinunternehmen und Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldung), Einnahme-Überschuss-Rechnung und betriebswirtschaftliche Auswertungen.



17.09.2016 | 09:30 Uhr

Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Veröffentlicht am: 13.05.2016