C3 After-Work Seminar „Eventrecht“

09.06.2016 | 17:30 Uhr | Scandic Hamburg Emporio | Dammtorwall 19, 20355 Hamburg



Scandic Hamburg Emporio (em) Wer Events plant, begibt sich in einen unüberschaubaren Dschungel von Gesetzen und Verordnungen, die bei der Eventorganisation Anwendung finden. Dazu kommen ständig neue Urteile, Gesetzesänderungen und -anpassungen.



Dieses Seminar hat das Ziel, Eventverantwortlichen aus Unternehmen und Institutionen einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen zu geben und sie hinsichtlich möglicher Rechtsfolgen zu sensibilisieren.



Worauf muss bei der Vertragsgestaltung mit Dienstleistern und Künstlern geachtet werden? Wer hat welche Ansprüche, wenn etwas passiert? Wer haftet? Wie darf ich während der Veranstaltung gewonnen Daten verwenden? Was ist bei Gewinnspielen zu beachten? Diese und weitere Fragen werden in sehr interaktiver und praxisnaher Form beleuchtet.



Anmeldung unter www.c3event-solutions.com





Veröffentlicht am: 01.06.2016