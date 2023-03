Hürden überwinden und beruflich wieder einsteigen

In sehr vielen Fällen ist es heute noch so, dass die Erziehung der Kinder auf den Schultern der Mütter ruht. Diese Frauen sind deshalb über mehrere Jahre lang nicht berufstätig. Sind die Kinder größer, können die Frauen nach einer Elternzeit nur selten wieder reibungslos zurück an den angestammten Arbeitsplatz. Die Hürden, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, sind hoch.



Die Beratungsstelle FRAU & BERUF Segeberg bietet hier eine kostenlose und behördenunabhängige Beratung an. „Wir geben diesen Frauen in Einzelgesprächen eine erste Orientierung“, erklärt Silke Knuth, Beraterin von FRAU & BERUF für den Kreis Segeberg in Bad Segeberg. „Durch geschicktes Fragen und gemeinsames Überlegen gelingt es, Ideen für die nächsten Schritte auf den Arbeitsmarkt zu entwickeln.“ Die möglichen Themen der Beratung sind breit gefächert. Sie umfassen sowohl die berufliche Zielfindung oder Umorientierung, als auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Berufswegplanung oder Weiterbildung und Bewerbungsmappen- Check.



Für die WKS stellt FRAU & BERUF einen wichtigen Baustein für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Kreises dar. „Die Wirtschaft im Kreis Segeberg wie insgesamt in Schleswig-Holstein braucht auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte“, so Maike Moser. „Viele Frauen verfügen über diese fachlichen Voraussetzungen und werden in den Unternehmen dringend benötigt.“



Foto: V. li. nach rechts: Silke Knuth, Beraterin, Jutta Geike, Beraterin und Projektassistentin sowie Gisela Malasch, Beraterin, in den Büroräumen der WKS.

Veröffentlicht am: 17.08.2016