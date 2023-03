Leitprojekte in der Metropolregion

Die WKS ist in zwei touristischen Leitprojekten aktuell Kooperationspartner der Metropolregion Hamburg (MRH).



„Welcome to MRH“ heißt das erste Leitprojekt, das auf eine Verbesserung der Angebotsqualität in der Tourismuswirtschaft für internationale Märkte abzielt. Bezug genommen wird dabei auf die Quellmärkte Niederlande, Dänemark, Schweden, Österreich und die Schweiz. Weitere Ziele des Projektes sind die Verbesserung des Gästeservices und der Besucherlenkung für die wichtigsten ausländischen Quellmärkte und die Unterstützung der Tourismusregionen bei der Ausrichtung auf internationale Märkte. Das Projekt ist bis Frühjahr 2018 angesetzt. Das zweite Projekt nennt sich „Kulturlandschaftsrouten“. Ziel ist es die Kulturlandschaften Altes Land, Lüneburger Heide, Pinneberger Baumschulland, Segeberger Knicklandschaft, Flusslandschaft Elbe und Westmecklenburg als Naherholungs- und Tourismusorte zu stärken und bekannter zu machen.



In jeder beteiligten Kulturlandschaft wird dafür eine Route entwickelt, die die vorhandenen Ausflugsziele, kulturellen Angebote und Kulturlandschaftserlebnisse thematisch miteinander verknüpft. Darüber hinaus wird sich mit einer Tourismuskonzeption für den Kreis Segeberg, den Vorbereitungen der Tagestourismuskampagne, metropolregionsweite Touristiker-Treffen, der Beherbergungsstatistik und der Mitarbeit im Binnenlandverband beschäftigt.



Foto: Die Tagestourismuskampagne 2016 der Metropolregion Hamburg läuft unter dem Motto „99 Lieblingsplätze für Aktive“; die diesjährige Auftaktveranstaltung für den Kreis Segeberg (Wiemersdorf) wurde erneut in Kooperation mit der WKS durchgeführt.

Veröffentlicht am: 17.08.2016