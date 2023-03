Umfassende Betreuung für ansiedlungswillige Unternehmen

Bad Segeberg (em) Der Kreis Segeberg ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort, der sich durch leistungsstarke Verkehrsachsen und gleichzeitige Nähe zur Natur auszeichnet.



Zum Aufgabenbereich der WKS gehört es, die Weiterentwicklung des Kreises Segeberg als Wirtschaftsstandort kontinuierlich zu fördern. Hierfür bietet die WKS einen Ansiedlungsservice, durch den Unternehmen bei ihrer Suche nach einem Standort über die WKS betreut werden. Ansiedlungsanfragen werden über die WKS an die zuständigen Ansprechpartner kreisweit verteilt, so dass ein Unternehmen als Resonanz auf seine Anfrage ein breit aufgestelltes Angebot aus dem Kreisgebiet erhält. Dadurch wird einem Investor die Vielfalt der Standortmöglichkeiten im Kreis Segeberg verdeutlicht. Anforderungen und Gegebenheiten können auf diese Weise umfassend geprüft werden. Um diesen umfassenden Überblick verschaffen zu können, arbeitet die WKS mit den kommunalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen sowie den Amtsverwaltungen im Kreis vertrauensvoll zusammen. Selbstverständlich werden die Anfragen nach den jeweiligen Vorgaben der Unternehmen vertraulich behandelt. Betriebe, die sich für einen Standort entschieden haben, werden von der WKS auf Wunsch während des Ansiedlungsprozesses intensiv betreut. Dazu gehört u. a. Terminkoordinierung mit den kommunalen Abteilungen, Begleitung bei Terminen und Unterstützung bei Fragestellungen im Rahmen der geplanten Ansiedlung. Das Ziel der WKS ist es, die Betreuung eines Unternehmens so zu gestalten, dass durch die Beteiligten ein positives Gesamtresümee erfolgen kann und im Optimalfall das Ergebnis eine Standortentscheidung für den Kreis Segeberg ist.



Eng mit dem Ansiedlungsservice verbunden ist der Bereich der kommunalen Betreuung. Die WKS ist hier Ansprechpartner für Kommunen, Ideengeber, Schnittstelle zur Kreisverwaltung und Vermarktungspartner. Insbesondere bei geplanten Gewerbegebietsausweisungen aber auch bei Fragestellungen zu Nutzungen von Einzelflächen oder Erweiterungsplanungen von ansässigen Unternehmen steht die WKS unterstützend zur Verfügung. Die WKS sieht die Unterstützung der Gemeinden bei ihren Entwicklungsplanungen für eine zukunftsbezogene Gestaltung der örtlichen Strukturen als eine vorrangige Aufgabe an. Insbesondere gilt es hierbei auch, Baulücken und Brachflächen einer sinnvollen, ggf. neuen Nutzung zuzuführen.



Durch die Schaffung eines kreisweiten Gewerbeimmobilienportals in den nächsten Monaten soll der Ansiedlungsservice der WKS noch weiter ausgebaut und optimiert werden.

Veröffentlicht am: 17.08.2016