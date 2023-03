Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg richtet am Mittwoch, 28. September ab 16.30 Uhr im Bürgerhaus Trappenkamp den Segeberger Wirtschaftstag aus. Themen sind u.a. Interkommunale Gewerbegebiete – gemeinsam gestalten, „Tourismus im Kreis Segeberg“, „Die Partnerkreise stellen sich vor: Die Wirtschaft in Drawsko Pomorskie“ und „TTIP“ mit Kurzvortrag und Podiumsdiskussion. Eine Anmeldungen ist erbeten.



28. September, 16.30 Uhr

Bürgerhaus Trappenkamp

Am Markt 3 | Trappenkamp

Veröffentlicht am: 13.09.2016