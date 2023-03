Die neue Internet-Filiale der Sparkasse Südholstein

Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/lm) Die Sparkasse Südholstein präsentiert ihren neuen Internet-Auftritt – in einem übersichtlicheren und komfortableren Design mit vielen Inhalten und praktischen Service-Angeboten. Kunden und Interessierte erreichen die Internet-Filiale wie gewohnt unter www.spk-suedholstein.de.



Die neue Internet-Filiale der Sparkasse dreht sich vor allem um eins: den persönlichen Bedarf der Kunden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Benutzerführung. Statt lange zu blättern, wird bequem gescrollt. Eine intelligente Volltext-Suche führt schnell zum Ziel. Mit Hilfe einfacher Fragen gelangen Kunden zum passenden Angebot, das sie direkt online abschließen können: Antrag ausfüllen, abschicken, fertig. Wer eine persönliche Beratung möchte, kann gleich seinen Wunschtermin vereinbaren. Darüber hinaus finden die Besucher hier viele weitere Kontaktmöglichkeiten – von Telefon und E-Mail bis Social Media. Das neue Design ist durchgängig geräteoptimiert. So passt sich die Internet-Filiale automatisch an den Bildschirm des jeweiligen Geräts an – ob PC, Tablet, Notebook oder Smartphone. Damit wird das Online-Banking noch attraktiver. Mit PIN, modernsten TAN-Verfahren und SSLVerschlüsselung bietet die neue Internet-Filiale der Sparkasse außerdem ein mehrstufiges Sicherheitssystem. An jedem Ort mit Internet- Verbindung haben Kunden ihren Kontostand im Blick sowie alle wichtigen Unterlagen zur Hand. „Egal welches Gerät unsere Kunden nutzen: Mit unserer neuen Internet-Filiale bekommen sie einen schnellen und komfortablen Überblick sowohl über unser Produkt- und Service-Angebot als auch über ihre eigenen Finanzen – und zwar auf gewohnt hohem Sicherheitsniveau“, erklärt Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein.



Rund um die Uhr können im Internet verschiedene Services abgerufen und Verträge abgeschlossen werden, zum Beispiel für das Online- Girokonto, SparPlus SB, Los-Sparen, Privat- und Autokredit sowie diverse Versicherungen. Das Produktangebot wird kontinuierlich ausgebaut. Darüber hinaus bietet die Sparkasse die rechtssichere Videolegitimation für Online-Geschäfte, das Elektronische Postfach für den sicheren Zugriff auf Dokumente und Kontoauszüge und das kostenlose pushTAN-Verfahren für den mobilen Zugriff ohne Zusatzgeräte.



Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann diese ebenfalls bequem über das Internet erledigen. Hierfür stehen hochqualifizierte Online- Berater nach Terminvereinbarung Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und Sonnabend von 9 bis 14 Uhr zur Verfügung. Sie beantworten ihren Kunden per Telefon oder Video-Chat ausführlich alle Finanzfragen und schicken ihnen „in Echtzeit“ erläuternde Unterlagen auf den Bildschirm. So können die Online-Kunden der Sparkasse Südholstein ihre Bankgeschäfte bequem und flexibel von zu Hause oder im Urlaub erledigen – wo, wann und wie sie es möchten.

Veröffentlicht am: 28.10.2016