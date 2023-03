Kontakte  Fachforen - WirtschaftsDialoge

Hamburg (fg/kv) Zum bereits achten Mal lädt die B2B NORD am 3. November von 10 bis 17 Uhr die norddeutsche Wirtschaft in die MesseHalle Hamburg Schnelsen. Ein wie gewohnt umfangreiches wie qualitativ ansprechendes Vortragsprogramm wartet auf die Besucher und Aussteller.



In über 50 Fachvorträgen geben Experten wieder Handlungshilfen für den Berufsalltag. Egal ob im Fachforum IT, Marketing, Finanzen, Personal, Logistik oder Gewerbeimmobilien, Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen, aber auch weit über diese Landesgrenzen hinaus, kommen hier zum intensiven Austausch zusammen. Die B2B NORD bietet für Besucher und Aussteller die Möglichkeit, Grundsteine für branchenübergreifende Kontakte zur Anbahnung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen zu legen. Die verschiedenen Fachforen ermöglichen einen gezielten Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und dienen der Vernetzung der Unternehmen. Das Fachforum Logistik wird hierbei von der SVG Hamburg begleitet, den Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien legt das NORDGATE in ihrem Fachforum. Auf der Hauptbühne geben Top Speaker wieder Einblicke und Denkanstöße zu Themen wie Management, Verkauf, Branding, Erfolg, Kommunikation, Social Media, Präsentationstechniken und Fachkräftegewinnung.



In den beliebten WirtschaftsDialogen auf der B2B NORD diskutieren Experten um 13 Uhr im Fachforum Logistik der SVG den status quo und die mögliche Zukunft des Lang-LKW. Beim WirtschaftsDialog Gewerbeimmobillien steht um 15 Uhr die Frage der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft im Mittelpunkt. Informationen zur Messe sowie ein Programm zum Ausdrucken stehen online zur Verfügung: www.B2B-NORD.de/Messe

Veröffentlicht am: 31.10.2016