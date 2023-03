„Rollt der Lang-LKW an den Straßenrand?“

Auch diesen Herbst lädt die SVG-Hamburg eG, wieder alle Gäste und Freunde der Logistik, herzlich zum – FACHFORUM LOGISTIK & WIRTSCHAFTSDIALOG – auf der Messe B2B Nord in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen am 3. November 2016 ein.



Der Lang-LKW hat und hatte bereits viele Namen – in Europa und insbesondere in Deutschland. Manchmal entscheidet einfach nur der Blickwinkel auf diese durch die Richtlinie 96/53/EG vom 25. Juli 1996 möglich gewordene LKW-Kombination über deren Namensgebung. Kurz vor dem Ende des Feldversuches in Deutschland möchte die SVG im WirtschaftDialog Logistik gemeinsam mit den Zuhörern einmal hinter die Kulissen schauen und dabei Politik, Industrie und Transportdienstleister, die diese Transportfahrzeuge in ihrem Fuhrpark haben, zu Wort kommen lassen. Abgerundet wird das Thema auch durch kritische Stimmen und mit einem Blick in Richtung Skandinavien. Etwa zeitgleich mit Deutschland startete Dänemark den Lang- LKW, mittlerweile unterscheiden sich die Entwicklungen erheblich.



Blicken wir noch weiter nach Skandinavien, etwa nach Schweden oder Finnland, dann gehören dort seit 40 Jahren Fahrzeuge mit Längen bis 25,25 m und mit einem Gewicht von bis zu 60 Tonnen zum Transportalltag! Experten diskutieren mit Vorträgen den Status quo und die mögliche Zukunft des Lang-LKW. Besucher und Aussteller sind herzlich eingeladen mit zu diskutieren, Fragen zu stellen und bestehende und zukünftige Probleme zu thematisieren.

Veröffentlicht am: 31.10.2016