Bad Segeberg (em/lm) Wenn zwei Partner über 25 Jahre Erfolg haben, dann gibt es auch für alle was zu feiern – mit Sicherheit! 25 Jahre MEBO Sicherheit + 25 Jahre Sicherheitstechnik von DAITEM = 50 Jahre Sicherheit.



Sicherheits-Update

„Um auch in der neuen VoIP-Welt einwandfreie Verbindungen von Alarmanlage zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle zu haben, bietet MEBO zusammen mit DAITEM ein Sicherheitsupdate an“, erläutert der Prokurist der Firma MEBO Ralf Menck.



Individuelle Sicherheitslösungen

„MEBO Sicherheit bietet seit über 25 Jahren maßgeschneiderte und individuelle Sicherheitslösungen aus einer Hand. Für unseren Anspruch, innovative und zuverlässige Produkte anzubieten, hat sich der Einsatz von DAITEM Sicherheitstechnik bewährt,“ erklärt Ralf Menck.



„Diese Kombination bringt uns einen Schritt weiter, um auf die globale Umstellung der Übertragungstechnik VoIP vorbereitet zu sein.“



Maßgeschneiderte Beratung direkt vor Ort

Um sicherzustellen, dass Funk-Alarmanlagen mit der neuen IP-Technologie einwandfrei übertragen, muss bei älteren Anlagen meist nur das Wählgerät und Zentrale getauscht werden. MEBO bietet seinen Kunden eine qualifizierte Beratung vor Ort durch einen MEBO Servicetechniker über spezielle Sicherheitspakete an, wie zum Beispiel „Videoüberwachung für Haus und Garten“ oder „Sicherheitstipps für Bauunternehmer“, beide mit Alarmtechnik und 24-Std.-Verbindung zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle.

Veröffentlicht am: 25.01.2017