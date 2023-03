08.04.2017 | 00:00 Uhr | KWB e. V., Hamburg | Haus der Wirtschaft | Kapstadtring 10, 22297 Hamburg



KWB e. V., Hamburg (em) Führungskräftetraining: Moderne Führungsinstrumente (2. Tag des Workshops)

Ein gut gefüllter Koffer mit Führungsinstrumenten bildet das Handwerkszeug einer Führungskraft, um auch schwer planbare Herausforderungen im Team erfolgreich zu meistern.

Nach dem Besuch des Workshops kennen Sie Methoden und Techniken, um Teams in unterschiedlichen Kontexten zu führen (u. a. Aufgabenpakte definieren und delegieren, motivieren, Ergebnisse steuern und evaluieren), können Sie Ihre Führung schnell und effektiv an Veränderungen anpassen und kennen Entscheidungstechniken, um auch künftig alle Aufgaben unter einen Hut zu bekommen. Der Workshop findet am Fr., 07.04.2017 nachmittags, sowie am Sa., 08.04.2017 ganztägig, statt.

Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Vorgespräch unter 040 334241-432 oder fuehrungskraefteschmiede@kwb.de.







Veröffentlicht am: 13.01.2017