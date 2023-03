Sicherheit für die eigenen vier Wände

Bad Segeberg (em/sh) Seit mehr als 25 Jahren steht die Firma MEBO im Kreis Segeberg für private Sicherheit, Hausnotruf und Unternehmenssicherheit. Mehr als 100 Mitarbeiter sorgen für Sicherheit im eigenen Heim, im Unternehmen und in der Öffentlichkeit. Über 4.700 Alarmaufschaltungen und mehr als 6.000 Hausnotrufanschlüsse werden in der eigenen Leitstelle koordiniert.



Kundenberater wie Lilia Posen beraten in den eigenen vier Wänden. „Einbrüche passieren im privaten Bereich vor allem dann, wenn niemand zu Hause ist und das kann auch am helllichten Tag sein“, erläutert die Wahlstedterin.



Sicherheit aus einer Hand

MEBO bietet alles vom mechanischen Schutz an Fenstern und Türen über die gesamte Alarmtechnik bis hin zum Kontakt zur Leitstelle. „Zur Installation ist ein Kundenberater vor Ort und bespricht alle notwendigen Maßnahmen direkt mit dem Hausherrn“, erklärt Lilia Posen. So kann zunächst ein Rückruf im Objekt vereinbart werden, denn die Bewohner können die Alarmanlage auch versehentlich selbst auslösen. In einem solchen Fall hilft ein geheimes Codewort zur Identifizierung. Sollte dann niemand erreichbar oder das Passwort falsch sein, kommt auf Wunsch des Kunden der eigene Sicherheitsdienst und alarmiert gegebenenfalls auch die Polizei.



Sicherheitstechnik für das Haus kann durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) mit bis zu 20 Prozent (maximal 1.600 Euro) gefördert werden.

Veröffentlicht am: 02.01.2017