09.06.2017 | 16:00 Uhr | KWB e. V., Hamburg | Haus der Wirtschaft | Kapstadtring 10, 22297 Hamburg



KWB e. V., Hamburg (em) Führungskräftetraining: Gelingende Kommunikation als Führungskraft (1. Tag des Workshops)



In der Zusammenarbeit mit Menschen und in Verhandlungssituationen ist eine wertschätzende und zielführende Kommunikation das A und O.



Nach dem Besuch des Workshops kennen Sie die Grundlagen der Kommunikation um ein Team führen und Mitarbeiter/-innen motivieren zu können, wissen Sie, wie Sie Bedürfnisse und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter/-innen verstehen und im Sinne der Unternehmensziele einsetzen können, kennen Sie die Bedeutung von Feedback- und Konfliktgesprächen im Führungsalltag und können Ihren Standpunkt souverän vertreten und Ihr Ziel auch in schwierigen Situationen erreichen.

Dieser Workshop ist Teil eines öffentlich geförderten Führungskräftetraining-Programms für weibliche Potenzialträgerinnen.



Weitere Informationen zum gesamten Programm erhalten Sie hier: http://www.fuehrungskraefteschmiede.de/karriere/pages/index/p/1177



Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Vorgespräch oder lassen Sie sich beraten unter 040 334241-431 oder fuehrungskraefteschmiede@kwb.de.









Veröffentlicht am: 15.03.2017