Rund um die Uhr im Einsatz

Norderstedt (lm/ac) Wer möchte nicht Energie sparen und sicher sein, dass seine elektrischen Anlagen und Betriebsmittel einwandfrei funktionieren? Bei elektroMünster erhalten Privat- aber auch Geschäftskunden ein umfangreiches Angebot zu allen Bereichen der Elektrodienstleistung.



Von der Beratung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Reparatur und Wartung elektrischer Geräte reicht der umfangreiche Service. Durch regelmäßige Fortbildungen befinden sich die Fachkräfte um Inhaber Andreas Münster immer auf dem neuesten Stand der Technik.



„Wir kümmern uns um Ihre elektrischen Geräte wie zum Beispiel Haus-, Klingel- und Sprechanlagen, Wärmepumpen, Antennenund Alarmanlagen“, so Andreas Münster. „Sprechen Sie uns einfach an!“ Mit einem 24 Stunden Notdienst stehen die Fachkräfte ihren Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. „Unsere Fahrzeugflotte ist sofort einsatzbereit und ein Mitarbeiter somit in kurzer Zeit bei Ihnen vor Ort“, so der Inhaber weiter.



Schutz vor Schadensansprüchen

Der E-Check gehört ebenfalls zu dem leistungsstarken Portfolio des Elektro-Fachbetriebes. „Mit dem E-Check lassen sich rechtzeitig Gefahren erkennen“, erklärt Andreas Münster. „Wer seine elektrischen Geräte regelmäßig von einem Fachmann überprüfen lässt, spart auf lange Sicht. Schäden werden rechtzeitig aufgedeckt und können behoben werden.



Außerdem kann ein E-Check im Regelfall vor eventuellen Schadensansprüchen der Versicherer schützen.“ Der Wartungsintervall kann dabei variieren, je nachdem, ob es sich um privat, gewerblich oder öffentlich genutzte Gebäude handelt. Übrigens: Ein E-Checks zeigt auch alle Möglichkeiten auf, wie sich Energie sparen lässt – da freuen sich Portemonnaie und Umwelt!



Foto: Andreas Münster und sein Team stehen ihren Kunden sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr als kompetente und zuverlässige Ansprechpartner zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 21.03.2017