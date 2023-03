„Fly or Goodbye.“ Entscheiden mit der Kampfpiloten-Methode

Frankfurt/M. (em/fg) Wieder nicht den richtigen Dreh in einem Entscheidungsmeeting gefunden? Nicht schlagfertig genug in einem „Sales-Pitch“ gewesen? Der Wettbewerb hat aus heiterem Himmel Strategie, Preise oder Marketing geändert? Es ist schwierig, in den täglichen Druck- und Stresssituationen richtig zu entscheiden.



eine falsche Entscheidung dazu führen, dass man in einem „rauchenden Loch am Boden“ endet. Kampfpiloten werden gnadenlos darauf gedrillt richtig zu entscheiden. Auch im Business kann man diese Methode wie in einem Cockpit für sich nutzen.



Unternehmens-Cockpit = Jet-Cockpit

So merkwürdig es klingt, Manager und Kampfpiloten haben vieles gemeinsam: Kampfpiloten agieren in einem dynamischen, sich permanent ändernden Umfeld. Es gibt keine „Mission as usual“, jeder Flug verläuft anders als geplant. Auch Manager handeln in einem dynamischen Umfeld: Globaler Wettbewerb, schnellere, disruptive Innovationen, intensiverer Wettbewerb aus unerwarteten Richtungen (z.B. Elon Musk & Tesla Motors).



Zugegeben, Managemententscheidungen müssen nicht in Sekundenschnelle getroffen werden und es geht auch nicht um „Leben und Tod“, aber falsche unternehmerische Entscheidungen können einen Verantwortungsbereich, ein Projekt oder ein ganzes Unternehmen ins Trudeln und zum Absturz bringen. Denken Sie z.B. nur an NOKIA.



Es gibt kein „Business as usual“!

In der Fliegerei nennt man das „getting behind the aircraft“, wenn man mental hinter dem Flugzeug ist, nicht vorausschauend fliegt, sich abzeichnende Veränderungen in seinem Umfeld nicht antizipiert und damit nicht flexibel agieren kann. Das Gleiche gilt für Manager: Seien auch Sie niemals an einem Punkt, an dem die Marktentwicklung, die Konkurrenz oder ein Projekt Sie steuert. Auch Führungsgräfte müssen auf alles vorbereitet sein und zu jedem Zeitpunkt richtig und flexibel entscheiden, denn es gibt kein „Business as usual“!



M.I.S.S.I.O.N - Planning

Das A & O in der Vorbereitung auf alle planbaren und vor allem unerwarteten Situationen ist die detaillierte und methodische Planung Ihrer MISSION:



M = Milestones: Wie ist die spezifische, messbare, realistische, erreichbare und zeitlich festgelegte Zielsetzung? SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely.



I = Intelligence: Sammeln Sie vor jedem Flug jede wichtige Information über das Umfeld, in das Sie hineinfliegen: Jede Information, die einen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Mission haben könnte.



S = Situation of Ressources: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung und auf welche kann im Notfall zurückgegriffen werden? Wie ist die „Combat Readiness“ Ihrer Mitarbeiter, unterstützenden Abteilungen oder Partner?



S = Status Roles & Responsibilities: Wer hat wann, welche Rolle und Verantwortung bei der Durchführung des Planes. Was kann delegiert werden?



I = Identification of Threats – „know your enemy before you fight!“: Woher kommt die aktuelle und mögliche Bedrohung, wer ist und was macht bzw. plant der Wettbewerb?



O = Other Factors: Das Herzstück der Planung ist das „Contingency Planning“, die Szenario-Planung der vermeintlichen das-passiert-uns-doch-nicht-Eventualitäten. Seien Sie hier ehrlich und kritisch, denn die alternative Planung ist kein Luxus, sondern eine absolute Business-Priorität. Die wichtigste Frage ist: „What if“? Was machen Sie, wenn sich das Marktumfeld verändert, der Wettbewerb in der ein oder anderen Art und Weise agiert, Budgets gekürzt werden, etc.?



N = Not the same Mistakes again: Gehen Sie noch einmal Fehler von ähnlichen Plänen und Projekten durch. Die sog. „Lessons learned“ helfen Ihnen, nicht noch einmal die gleichen Fehler zu begehen.



Planen Sie minutiös Ihre Aktionen, entwickeln Sie für Eventualfälle Ihre „Notfall-Checklisten“. Gehen Sie sämtliche Szenarien immer wieder durch, denn „kein Plan übersteht den ersten Feindkontakt!“ Eine erfolgreiche Mission wird nicht entschieden durch Standards, sondern durch die 5%, wenn es darauf ankommt, wenn die Routine durchbrochen wird, Unvorhergesehenes passiert und schwierige Bedingungen herrschen.



Dann sind Pilot und Manager gefordert, dann entscheidet sich der Erfolg einer Mission, ob Sie fliegen oder abstürzen, eben „Fly or Goodbye!“



Foto: Holger Lietz ist der „Kampfpilot im Business“. Er überträgt anschaulich seine Erfahrungen und bewährte Methoden aus der Welt der Überschall-Jets auf die Anforderungen des komplexen und immer dynamischeren Business.

Veröffentlicht am: 26.04.2017