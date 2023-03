Ganz einfach Gutes tun

Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/kv) Etwas Bleibendes schaffen – der Gesellschaft etwas zurück geben – Gutes tun und damit die Welt ein wenig besser machen. Die Motive, warum Menschen eine Stiftung gründen, sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Was sie eint, ist ein hohes Verantwortungsbewusstsein.



Doch wie sorge ich dafür, dass mein Geld dauerhaft einem Zweck zugute kommt, der mir am Herzen liegt? Dabei hilft die Sparkasse Südholstein: Als Ergänzung zu ihrer eigenen Stiftung bietet sie den Menschen in der Region jetzt den Beitritt in eine professionell geführte Stiftergemeinschaft. Der Vorteil: Die komplette Verwaltung wird übernommen. Der Stifter selbst legt nur den Betrag und, sofern er möchte, den Förderzweck fest. Darüber hinaus kann die Stiftung auch den Namen des Stifters tragen. „Die Sparkasse Südholstein stärkt seit vielen Jahren mit ihrer eigenen Stiftung die Lebensqualität in der Region. Sie verfügt über ein Stiftungskapital von mehr als sieben Millionen Euro, und einige Kunden vergrößern dieses Kapital mit einer Zustiftung aus ihrem Vermögen, um die guten Zwecke zu unterstützen. Mit der Stiftergemeinschaft steht ihnen nun ein neues Instrument zur Verfügung, um sich als Stifter – zu Lebzeiten und darüber hinaus – für die verschiedensten Projekte nachhaltig gemeinnützig zu engagieren“, erläutert Andreas Fohrmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein.



Das Kapital des Stifters bleibt erhalten, nur die Erträge aus der Vermögensanlage werden ausgeschüttet. Im Gegensatz zu einmaligen Spenden und Zuwendungen können auf diese Weise kulturelle, soziale oder sportliche Einrichtungen über Generationen unterstützt werden. Individuell und steuerlich optimiert profitiert der Stifter von einer einfachen Stiftungserrichtung, der gemeinschaftlichen Anlage des Vermögens, der professionellen Verwaltung und einer flexiblen Zweckbestimmung.



„Gutes zu tun, ist gar nicht schwer. Dafür braucht es auch kein großes Vermögen. Ob eine eigene Stiftung oder eine Zustiftung das Richtige ist, finden wir gemeinsam heraus. Wofür sich der Kunde auch entscheidet, wir kümmern uns darum, dass sein Geld und seine Stiftungsidee auf ewig erhalten bleiben“, betont Vorstandsmitglied Martin Deertz. Ansprechpartner für die Kunden sind Mirko Hundertmark, Leiter des Private Banking der Sparkasse Südholstein, sowie Gordon Gifaldi, Leiter Generationenmanagement.



Weitere Infos gibt es in allen Filialen sowie im Internet unter www.spk-suedholstein.de.



Foto: Mit der Sparkasse Südholstein nachhaltig Gutes tun: (v.l.) Gordon Gifaldi, Leiter Generationenmanagement, Vorstandsmitglied Martin Deertz, Vorstandsvorsitzender Andreas Fohrmann und Mirko Hundertmark, Leiter des Private Banking.

Veröffentlicht am: 11.04.2017