Auch Müllrecycling ist ein Stück Politik

Nützen (em/mhp) Dienstleistungen eines Entsorgungsbetriebes standen im Zentrum eines Besuches des Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann und des Landtagskandidaten Ole Plambeck. Dazu wurden sie bei der Fa. Brockmann Recycling in Nützen vom Geschäftsführer Frank Brockmann und seinem Mitarbeiter Hartmut Schön empfangen und umfassend über die vielfältigen Aufgaben und Facetten des Betriebes informiert.



Als familiengeführtes Unternehmen fühlt sich die Fa. Brockmann der Region besonders verpflichtet. Der Mensch steht bei aller Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt der Betrachtung. Eine Philosophie die auch dazu führt, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Brockmann-Beschäftigten bei rund 12 Jahren liegt. Das gesamtheitliche Aufgabenverständnis dieser Menschen ist ein echter Gewinn. Schnell war man aber auch bei politischen Themen. Gero Storjohann sprach die unterschiedlichen Formen der Arbeit der Abfallwirtschaft in Schleswig-Holstein, speziell das duale System im Kreis Segeberg an. Die Gesprächsteilnehmer waren sich dabei schnell einig, dass Wettbewerb zu Innovationen führe und hier oft die Privatwirtschaft die Nase vorne habe.



Breiten Gesprächsraum nahmen auch die Themen der Wiederverwertung ein und zu welchen Rahmenbedingungen dies möglich sei. Mülltrennung ist zwar Bürgerthema, aber Recycling sei eben doch erheblich mehr. Begrüßt wurde von Gero Storjohann die vom Unternehmen geleistete eigene Berufskraftfahrerausbildung um Fahrleistungen zu verbessern, Unfälle zu vermeiden aber auch den Fahrern Stress zu ersparen. „Eine duale Ausbildung ist das beste Mittel gegen Fachkräftemangel und gegen Arbeitslosigkeit. Wie bei vielen anderen Betrieben ist die Firma Brockmann ein gutes Beispiel, wo das funktioniert. Bildungspolitisch müssen wir die duale Ausbildung noch mehr stärken“, so der Landtagskandidat Ole Plambeck.

Veröffentlicht am: 16.05.2017