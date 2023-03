„Die Zukunft ist weiblich?!“

Eutin (em/mhp) Am 06. Mai veranstaltete der Frauenrat der Stadt Neumünster und die Mittelstand digital 4.0-Agentur Kommunikation in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, dem Unternehmensverband Mittelholstein, der Gleichstellungsstelle der Stadt Neumünster eine Veranstaltung der besonderen Art OPEN SPACE – die innovative Form Meinungen und Erfahrungen miteinander auszutauschen.



Eine Agenda sowie festgelegte Referenten gab es nicht. Hier standen die TeilnehmerInnen im Mittelpunkt! Erfreulich war die Teilnehmerzahl von rund 45 Personen, sowohl Frauen, als auch Männer. Anja Fritzler-Klatt (Frauenrat der Stadt Neumünster) und Ute Homann (Vorsitzende, Landesfrauenrat) eröffneten die Veranstaltung mit thematisierten Grußworten, und gaben das Wort an Danny Kensa, der die Veranstaltung moderierte.



Nach kurzer Vorstellungsrunde der Teilnehmenden wurden Themen gesammelt, abgestimmt und Arbeitsgruppen gebildet. Verteilt auf einzelne Räumlichkeiten im LOG-IN Gründerzentrum wurde 2 mal 45 Minuten nachgefragt, diskutiert, erörtert und argumentiert. Ob „Frau und Finanzen“, „She-conomy“ oder „digitaler Wandel“ – für viele Interessengebiete gab es Gesprächsrunden. Im Anschluss stellten die Arbeitsgruppen Zusammenfassungen und Ergebnisse vor.

Veröffentlicht am: 31.05.2017