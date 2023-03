So schützen Sie Ihr Unternehmen!

Bad Segeberg/Hamburg (sh/kv) Dank intelligenter Soft- und Hardware schützen Alarmanlagen vor Einbruch, Feuer oder sonstigen Gefahren. Laut Statistik sind Alarmanlagen für über drei Viertel aller potenziellen Täter die beste Abschreckung: vielseitiger als jede mechanische Sicherung, flexibel und einfach erweiterbar.



„Wir bieten individuelle Planung, staubfreie, rasche Montage und Aufschaltung zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle. Bei uns be- kommen Sie alles Notwendige für Ihr Unternehmen aus einer Hand“, erklärt Ralf Menck, Prokurist und Technischer Leiter bei MEBO.



Das sollte eine Anlage leisten!

Mechatronische Sicherheitskomponenten stoppen den Einbrecher schon beim Einbruchsversuch. Gleichzeitig löst die Alarmanlage einen Alarm aus. Funkmelder überwachen je nach Wunsch jeden Winkel des Innenraums, alle Fenster und Türen (Außenhaut) sowie den Außenbereich (Vorfeld). Die Funk-Alarmanlage lässt sich einfach per Fernbedienung, Knopfdruck, PIN-Code, Chipschlüssel, Schlüsseldrehung oder per Mobiltelefon aktivieren und deaktivieren. Dagegen vertreibt ein Signalgeber mit Schalldruck lautstark hartnäckige Angreifer.



„Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Alarmanlagen für Unternehmen zur Verfügung, vereinbaren Sie ein Termin vor Ort“, so Ralf Menck abschließend.



www.mebo.de

Tel.: 04551 9594-96230

Veröffentlicht am: 27.07.2017