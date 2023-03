F*** Up - Das Scheitern von heute ist der Erfolg von morgen

German Speakers Association e.V. – Bert Overlack



Seit der ersten FuckUp-Night in Mexiko 2012 tauschen sich regelmäßig weltweit Startup-Unternehmer über Fehler und Scheitern aus. Von den Erfahrungen anderer lernen, heißt das Prinzip. Was können Unternehmen von diesen FuckUp-Nights lernen? Heute sind Veränderungen ein Dauerzustand. Das Nicht-Erreichen von geplanten Zielen, lassen sich in einem solchen Umfeld nicht mehr vermeiden. Um aus Fehlern lernen zu können, muss man diese erst einmal verstehen und Wege finden, aus ihnen zu lernen. Wie entstehen Fehler und wie können wir diese rechtzeitig erkennen? Und wie können wir mit Fehlern proaktiv umgehen und diese als Investition und nicht als Verlust betrachten? Und wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich für einen Fehler verantwortlich bin? Dies ist kein Plädoyer für Fehler, ganz im Gegenteil, sondern ein Appell für einen konstruktiven Umgang mit ihnen, wenn sie sich schon nicht vermeiden lassen.

Veröffentlicht am: 27.10.2017