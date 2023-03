Kontakte  Fachforen  WirtschaftsDialoge

Hamburg (fg/kv) Zum zehnten Mal lädt die B2B NORD am 2. November von 10 bis 17 Uhr die norddeutsche Wirtschaft in die MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Ein wie gewohnt umfangreiches wie qualitativ ansprechendes Vortragsprogramm wartet auf die Besucher und Aussteller. Hier kommen wieder Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen, aber auch weit über diese Landesgrenzen hinaus, zum intensiven Austausch zusammen.



In über 50 Fachvorträgen geben Experten wieder Handlungshilfen für den Berufsalltag. Egal ob im Fachforum IT, Marketing, Finanzen, Personal, Logistik oder Gewerbeimmobilien, auf der größten Dialogplattform im Norden ermöglichen die verschiedenen Fachforen einen gezielten Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und dienen der Vernetzung der Unternehmen.



Die B2B NORD bietet für Besucher und Aussteller die Möglichkeit, die Grundsteine für branchenübergreifende Kontakte zur Anbahnung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen zu legen. Die verschiedenen Fachforen ermöglichen einen gezielten Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und dienen der Vernetzung der Unternehmen.



WirtschaftsDialoge Logistik und Gewerbeimmobilien

Bei den beliebten WirtschaftsDialogen in den Fachforen Logistik und Gewerbeimmobilien sind die Besucher und Aussteller der B2B NORD herzlich eingeladen mitzudiskutieren, Fragen zu stellen und bestehende und zukünftige Probleme zu aktuellen Themen aus der jeweiligen Branche zu thematisieren. Das Fachforum Logistik wird hierbei von der SVG Hamburg begleitet. Den Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien legt das NORDGATE in ihrem Fachforum. Erstmals präsentieren sich dabei die Wirtschaftsförderungen der Metropolregion Hamburg gemeinsam im Fachforum Gewerbeimmobilien. Auf der Hauptbühne geben Top Speaker wieder Einblicke und Denkanstöße zu Themen wie Kreativität, Motivation, Erfolg, Kommunikation, Verkauf, Online Marketing und Gesundheit am Arbeitsplatz.



Online Marketing mit den eigenen Angestellten ist das Thema von Bernd Braun. Er zeigt eindrucksvoll wie es gelingen kann, Mitarbeiter in die Unternehmenskommunikation mit einzubinden. Nils Bäumer, Experte für Kreativität zeigt in seinem Vortrag auf, dass Veränderungen und Agilität im Kopf beginnen. Nur mit erfolgreich eingesetzter Kreativität, werden Probleme von morgen schon heute gelöst. Mit vielen Impulsen und Erfahrungen aus dem Leben, erzählt Stefan Dederichs wie er es selber aus der Depression heraus zu einem lebensfrohen, ausgewogenen, selbstbewussten Verkäufer geschafft hat. Wie er mit „Glück“ über 20 Jahre der erfolgreichste Verkäufer seiner Branche wurde. Glück kommt nicht von alleine, glücklich sein muss man lernen. Mira Christine Mühlenhofs innovativer Ansatz der Übertragung intrinsischer Motivation in den Kontext von Führung zeigt eindrucksvoll wie es gelingen kann, Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren und in den Flow zu bringen.



Isabel García zeigt in ihrem Vortrag wie man ruhiger, überzeugender, charismatischer, eloquenter oder emotionaler auftreten kann. Ganz häufig weiß man zwar, wie gute Kommunikation funktioniert, wie andere optimal angesprochen werden und wie man selbst überzeugend redet. In der Theorie klappt es prima, doch für die Praxis fehlt häufig die Geduld, das Talent oder die Zeit.



Isabel García macht deutlich: „Mir geht es - wie immer - darum, dass Sie authentisch bleiben. Es geht um eine wertschätzende, natürliche Kommunikation. Eine leichte Verbesserung, ohne sich zu verbiegen.“



Um aus Fehlern lernen zu können, muss man diese erst einmal verstehen und Wege finden, aus ihnen zu lernen – kurz diese einzugestehen. Bert Overlack erklärt wie man mit Fehlern proaktiv umgehen kann und diese als Investition und nicht als Verlust zu betrachten. Er hält kein Plädoyer für Fehler, ganz im Gegenteil, sondern ein Appell für einen konstruktiven Umgang mit ihnen, wenn sie sich schon nicht vermeiden lassen.



Joachim Rumohr nimmt sich regelmäßig Zeit seine Büroorganisation zu optimieren und testet dafür immer wieder neue Software und Apps. So ist er stets auf dem aktuellen Stand, nutzt für sich die effektivsten Werkzeuge und gewinnt damit mehrere Wochen Arbeitszeit pro Jahr. In seinem Vortrag öffnet er seinen Werkzeugkasten und zeigt mit welchen Produktivitätstools er die täglich anfallende administrative Arbeit auf ein Minimum reduziert.



Holger Kracke präsentiert unterhaltsam und anschaulich, wie man es schafft, mit den Veränderungen der digitalen Welt Schritt zu halten. Als Performance-Spezialist zeigt er effiziente und individuelle Erfolgsstrategien, die in nur 60 Minuten zu mehr Leistungsfähigkeit verhelfen.

Veröffentlicht am: 26.10.2017