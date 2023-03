Online Marketing mit den eigenen Angestellten

German Speakers Association e.V. – Bernd Braun



Unternehmen investieren große Summen in ihr Online Marketing. Sie vernachlässigen dabei aber die Vorteile der sozialen Netzwerke: Viralität. Die Folgen davon: Millionensummen verpuffen einfach. Mit den richtigen Vorgaben für die digitale Welt kann ein Unternehmen dem entgegenwirken und seinen größten Verkäuferstamm aktivieren: Die eigenen Mitarbeiter! Bernd Braun zeigt in seinen Vorträgen und Beratungen eindrucksvoll wie es gelingen kann, Mitarbeiter in die Unternehmenskommunikation mit einzubinden. Der völlig neue dynamische Ansatz von ihm ist es, alle Mitarbeiter in die Unternehmenskommunikation mit einzubinden. Bernd Braun gibt damit Antworten auf eine sich immer schneller verändernde Unternehmenswelt. Er wird den Besuchern der B2B Nord seinen innovativen Ansatz vorstellen, mit dessen Hilfe eine völlig neue Unternehmenskultur geschaffen werden kann, die wie von selbst neue und motivierte Mitarbeiter an sich zieht.

Veröffentlicht am: 27.10.2017