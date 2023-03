Brandschutz im Unternehmen zahlt sich aus

Quickborn (lm/sv) Brandschutz – besonders wichtig für Unternehmen! Es versteht sich von selbst, dass sich damit Leben retten, Schäden minimieren und Kosten sparen lassen. Es gibt dazu eine Vielzahl von Richtlinien, Vorschriften und Gesetzen. Aber was bedeutet Brandschutz genau? Zudem ist jedes Unternehmen vom Gesetzgeber verpflichtet, sich um Brandschutz zu kümmern.



„Versicherer schauen außerdem bei einem Schadensfall genau, ob alle Richtlinien beachtet wurden. Sehen Sie dem Experten bei seiner Arbeit also auch genau auf die Finger, denn Sie sind in der Mithaftungspflicht“, so Brandschutzbeauftragter und Gebäudeenergieberater Bernd Maaß. „Brandschutz ist ein sehr vielschichtiges Thema und geht weit über die Anschaffung und Wartung von Feuerlöschern hinaus“, so der Brandschutzexperte weiter. „Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen müssen beispielsweise schon beim Bau eines Gebäudes beachtet werden. Erst dann folgt der anlagentechnische Schutz durch unter anderem Brandmeldeanlagen.“ Wer dazu einen Fachmann zu Rate zieht, beugt eventuellen Überraschungen vor. Bernd Maaß berät seine Kunden ausführlich zu diesem Thema. „Selbstverständlich kontrollieren wir auch Ihren Brandschutz in Ihrem Unternehmen.“ so Bernd Maaß.

Veröffentlicht am: 15.11.2017