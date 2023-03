Qualifiziert und mit besonderem Service

Norderstedt (lm/sw) Qualitätsprodukte und fachmännische Beratung erhalten Gewerbekunden bei SELGROS in Norderstedt. Insgesamt verfügt der Markt über rund 50.000 Produkte. Nicht vorhandene Artikel können problemlos bestellt werden. Auch die Anlieferung ist möglich.



„Unser Wunsch ist es, eine gute und kompetente Beziehung zu unseren Kunden zu pflegen“, betont Matthias Gripp, Verkaufsleiter Gastronomie bei SELGROS. „Dazu zählt zum einen, dass wir unseren Kunden qualifizierte Informationen zur Ware geben können. Zum anderen wollen wir ihm seinen Einkauf so einfach wie möglich machen. Das heißt, er kann seine Ware auch bei uns bestellen und wir liefern sie bis vor die Tür. Speziell Produkte aus unserer Frischeabteilung wie Fleisch, Fisch, Obst oder Gemüse verpacken wir frisch – auf Wunsch auch portionsweise.“



Hier kommen Gastronomen auf ihre Kosten

Die Frischeabteilung Fisch, Fleisch und Obst und Gemüse bei SELGROS sticht durch ihren besonderen Service hervor. In der SELGROS Fleischabteilung können die Kunden die Ware direkt beim Fleischermeister bestellen, dort wird sie auf Wunsch portioniert.



„Unsere Fleischermeister können Ihnen Tipps zum optimalen Reifegrad oder zum Zeitraum des Abhängens geben. Vom halben Schwein bis zum genau portionierten Rumpsteak bekommen Sie genau die Menge und die Qualität, die Sie wünschen. Und das zu absoluten Top-Preisen“, so Matthias Gripp. „Besonders empfehlen kann ich Ihnen zur Zeit unser Rindfleisch aus Australien und Irland.“ Wer zum Beispiel seinen Leberkäse bei SELGROS besorgt, erhält ein Produkt, das von den Fleischern selber frisch zubereitet wurde.



Auch die Frischfischabteilung besticht durch ein abwechslungsreiches, vielseitiges Angebot. „In unserer Frischfischabteilung erhalten Sie jeden Fisch, auch exotische Sorten. Und sollten Sie einmal nicht Ihre gewünschte Art finden, dann fragen Sie einfach den Fachmann hinter der Theke. Gerne wird er den gewünschten Fisch für Sie bestellen und auf besondere Angebote hinweisen“, so Matthias Gripp weiter. Auch hier setzt sich das ausführliche Fachwissen der Mitarbeiter fort. SELGROS zählt zu den wenigen Anbietern, bei denen der Fisch auch entschuppt werden darf. „Darauf sind wir wirklich stolz. Auch hier gehört es zu unserem Service, den gewünschten Fisch küchenfertig zu übergeben.“



Das Kühlhaus im Kühlhaus

Die Frische der Lebensmittel ist bei SELGROS das höchste Gebot. Nicht nur bei Fisch und Fleisch sondern auch bei Obst und Gemüse. „Darum haben wir unsere Obst- und Gemüseabteilung in zwei Klimazonen eingeteilt. Rosenkohl, Pilze, Kräuter und Lauchzwiebeln benötigen beispielsweise ein paar Grad weniger als Äpfel, Kartoffeln oder Zwiebeln, um frisch zu bleiben und ihre Nährstoffe zu erhalten“, erklärt der Fachmann. „Selbstverständlich wird unsere Ware auch hier vor Ort verpackt. Bestellungen von besonders ausgefallenen Früchten sind auch hier kein Problem.“ Bei SELGROS haben die Kunden stets die Gewissheit, dass sie erstklassige Produkte und qualifizierte Informationen zur Ware erhalten.



Übrigens: Da das Fisch- und Seafood-Seminar im letzten Jahr auf sehr positive Resonanz stieß, sind weitere ähnliche Veranstaltungen geplant. Informationen dazu finden Interessierte zum Beispiel auf der SELGROS Facebookseite: www.facebook.com/SelgrosNorderstedt

Veröffentlicht am: 19.03.2018