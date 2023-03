Norderstedt (kk/sh) Werden Sie Teil eines interdisziplinär aufgestellten Teams, das die Entwicklung der Stadt Norderstedt maßgeblich mitbestimmt. Die EGNO bietet aktuell zwei attraktive Tätigkeitsfelder in der erfolgreichen städtischen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, die zum Beispiel die beiden Leuchtturmprojekte Nordport und Frederikspark verantwortet.



„Wir suchen einen Immobilienprofi, der sich aktiv in den Vertrieb der städtischen Gewerbeflächen einbringt und gleichzeitig sein Augenmerk auf zukunftsfähige Stadt- und Gewerbeentwicklung legt. Die aktuellen Ansiedlungen in Norderstedt belegen diesen Anspruch. Werden Sie Teil des Erfolgsteams“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt.



Die Aufgabe umfasst die Beratung und Kaufvertragsverhandlungen mit potenziellen Investoren und Unternehmen, Kontaktpflege, Berichtswesen sowie Messeauftritte. Der zweite Aufgabenbereich richtet sich an eine oder einen Immobilienverwaltungsexpertin/en.



Die Aufgabe umfasst unter anderem die Vermietung der eigenen Büroimmobilien, Erstellung von Pachtverträgen, Verwaltung und Bewirtschaftung der unternehmenseigenen Grundstücke. Für diese Aufgabe ist eine hohe Zahlenaffinität eine Grundvoraussetzung. Die Stelle ist auf 20 Stunden pro Woche in Teilzeit ausgelegt.



Weitere Informationen zu den Angeboten unter www.egno.de

Veröffentlicht am: 03.04.2018