Exklusive Einblicke für Berufseinsteiger

Norderstedt (kk/sh) Mit einem neuen Konzept geht die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO) in die vierte Runde der etablierten und erfolgreichen Jobtour. Am 19. September bekommen Schüler sogar unterrichtsfrei, wenn sie an der Tour zur beruflichen Orientierung teilnehmen. Über 20 Unternehmen in Norderstedt begrüßen jetzt tagsüber und bis zu dreimal die Abschlussklassen aller Norderstedter Schulen in ihren Geschäftsräumen, Produktionsstätten und Lagerhallen.



Schüler erleben Arbeitswelten

Die Teilnehmer erleben exklusive Einblicke in verschiedene Berufswelten in Norderstedt. Meist zeigen dort die Auszubildenden, also in etwa Gleichaltrige, das Unternehmen und erläutern die Abläufe und Anforderungen. Ebenso sind sie für Fragen der Schüler offen. „Es ist eine Chance, kleine und große Betriebe von innen zu sehen und aus erster Hand zu erfahren, welche Ausbildungen, Berufe und dualen Studiengänge angeboten werden“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO.



Neue Unternehmen dabei

Alle Norderstedter Betriebe und Unternehmen, die ausbilden, können an der Jobtour teilnehmen. Neu dabei sind in diesem Jahr schon der Papierhersteller H.O. Persiehl im Gewerbegebiet Stormarnstraße sowie der europäische Zeltmarktführer Toolport GmbH im Gewerbegebiet Nettelkrögen.. „Rufen Sie mich an, wenn Sie am 19. September Ihren Betrieb und Beruf vorstellen wollen“, wirbt Anja Neumüller von der EGNO. Gemeinsam mit der Sparkasse Holstein sowie der IHK zu Lübeck organisiert sie das Drumherum der Jobtour. „Wir freuen uns über Unternehmen, die aktiv auf ihren potentiellen Nachwuchs zugehen und zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten in Norderstedt sind“, sagt Frank Neef, Teamleiter Ausbildungsberatung der IHK zu Lübeck.



Vorstellung in der Schule

Ab August kommen die Unternehmensvertreter in die Norderstedter Schulen und stellen persönlich das Konzept vor. Danach können die Schüler im Internet die teilnehmenden Unternehmen auswählen, die sie am 19. September zwischen 11 Uhr bis maximal 16 Uhr besuchen wollen. Die Route wählen sie selbst, ebenso das Verkehrsmittel. Alle Teilnehmer der Jobtour-Norderstedt bekommen – gratis – ein Tagesticket für den öffentlichen Nahverkehr.



250 Teilnehmer erwartet

An den vorherigen Veranstaltungen „Nachtschwärmer Jobtour“ nahmen durchschnittlich 250 Schüler teil. Diese Zahlen sollen auch mit dem neuen Konzept erreicht werden. „Die neue Jobtour findet nicht nur tagsüber, sondern auch früher im Jahr statt. Der Veranstaltungszeitpunkt im September berücksichtigt nun auch Bewerbungsverfahren, die im November bereits abgeschlossen wären“, so Bertermann abschließend.



Informationen über die neue Jobtour-Norderstedt gibt es bei der EGNO: Anja Neumüller, Tel.: 0 40 / 53 54 06 - 23 sowie per E-Mail unter neumueller@egno.de.



www.jobtour-norderstedt.de

Veröffentlicht am: 09.07.2018