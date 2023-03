Wer ist eigentlich Uncle Paul?

Hamburg (em/sh) Im Juni 2018 besuchte der Musiker Claudius Mach zusammen mit seiner Frau zum ersten Mal Tallinn – die Hauptstadt von Estland. Aus Neugier betraten sie damals den Tallinn Design Store – einen Laden, der Produkte estnischer Hersteller und Designer anbietet.



Bis dahin hatte Claudius weder einen Schuh-Tick noch war er besonders modeinteressiert. Doch das sollte sich schlagartig ändern, als er im Store ein paar ziemlich coole Schuhe bemerkte. Die Verkäuferin erklärte ihm, dass dies tatsächlich etwas ganz besonderes war: „The brand is „Uncle Paul“ – and the guy, Paul, really exists! He brought New Balance to Estonia, but this is his own brand. He dreams to create the best shoes in the world. You must try them, they are really comfortable!“



Claudius probierte ein paar Schuhe an und war direkt begeistert: So bequem hatte sich schon lange kein Schuh mehr angefühlt. Leider jedoch war das Modell, das ihm am besten gefiel, schon ausverkauft, und so verließ er das Geschäft ohne ein Paar Schuhe gekauft zu haben. Der Plan war, den Schuh einfach online zu kaufen. Marke, Modell und Größe wusste er ja nun.



Doch da gab es ein Problem: Der Schuh war außerhalb von Estland nirgendwo erhältlich. Uncle Paul war eine kleine, feine und ziemlich neue Marke, die es bisher tatsächlich nur in Estland zu kaufen gab. „Das müssen wir ändern!“, meinte Claudius Mach – und macht seitdem nicht mehr nur in Kunst, sondern in die wahrscheinlich geilsten Schuhe der Welt: Seit Oktober 2018 kann man Uncle Paul nun auch in Deutschland kaufen.



Was ist so besonders an Uncle Paul Schuhen?

Der Clou an Uncle Paul ist die Mischung: Die meisten Modelle sind klassische Formen wie z.B. Oxford oder Budapester aus echtem Leder. Doch die Sohle ist eine Sneaker-Sohle aus rutschfestem, federndem Gummi oder Schaum in schicken, oft ungewöhnlichen Farbkombinationen mit einem Air-Fußbett für perfekte Bequemlichkeit.



Damit ist ein Uncle Paul der perfekte Schuh für jeden, der keine Lust mehr hat auf langweilig: Die Kombi aus klassischem Schnitt, witzigen Details und Farbkombis macht ihn schick und trotzdem tragbar zu jeder Gelegenheit. Egal ob in der Freizeit oder zum Anzug – der Schuh macht immer eine gute Figur.



Sohle und Fußbett machen ihn so bequem, dass man ihn wahrscheinlich nie mehr ausziehen möchte. So ist ein Uncle Paul Schuh auch ein perfekter Reisebegleiter und der Schuh für alle, die viel auf den Beinen sind: Sieht super aus und schont die Füße.



Und noch eine „Kleinigkeit“

Estland ist kleines aber sehr modernes Land und so ist auch die Produktion von Uncle Paul: Jedes Modell wird nur in kleiner Stückzahl hergestellt und ist streng limitiert. Mit einem Uncle Paul hat man daher etwas ganz besonderes. Kein Schuh vom Fließband – sondern handgefertigt in kleiner Auflage.

Veröffentlicht am: 22.03.2019