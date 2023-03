Ein Club für Profis und Genießer

„Heute habe ich zwei Themen mitgebracht, die uns sehr am Herzen liegen. Zum einen unsere Jubiläumskarten mit neuen schönen Motiven, mit denen Sie in diesem Geburtstagsjahr wechselnde Rabatte und attraktive Angebote erhalten. Zum anderen möchten wir hier in Norderstedt einen Club für Profis und Genießer aufbauen. Wir wollen eine Plattform schaffen für interessierte Genießer, die neue Sachen ausprobieren und tolle Sachen erleben wollen, die mit unseren Profis ungezwungen reden und sich den ein oder anderen Tipp holen wollen. Unser Ziel ist, das Bewusstsein für unsere Lebensmittel und unsere Diensleistung zu erweitern. Dafür organisieren wir regelmäßig spannende Events wie beispielsweise den ,Tag des Fisches‘ oder den ,Tag der Gastronomie‘. Das ist eine kleine Messe rund um die Gastronomie mit den neuesten Produkten und Trends. Auch Whisky-Tastings, Rumverkostungen und Grillabende sind geplant.“„Wenn Sie Teil unseres Clubs für Profis und Genießer werden möchten oder wenn Sie weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen haben möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 218AD-norderstedt@selgros.de“„Ein ganz wichtiger Bereich, der immer beliebter wird, ist unser Ginsortiment. Bei uns finden Sie über 60 Ginsorten zur Auswahl. Darunter natürlich Spezialitäten, die man kennt und liebt wie den Hedrick‘s, aber auch unbekanntere Sorten. Außerdem finden Sie natürlich auch in unserem Fleischsortiment besondere exklusive Highlights wie das Dry Aged Beef oder den Gran Parino Schweinenacken vom italienischen Schwein, aus dem auch der Parmaschinken gemacht wird. Neben den Großhandelpackungen bieten wir auch immer kleine Probierpackungen an. Der Trend geht eindeutig immer mehr zu mehr Qualität. Das finde ich persönlich ganz schön. Weg vom Industriefleisch, hin zu den ganz alten aber auch ganz neuen Sorten, mit Blick auf das Tierwohl und besten Geschmack.“„Das absolute Highlight meiner Meinung nach ist unbestritten unser Dry Aged Beef. Das ist etwas ganz ausgewöhnliches – echtes Foodporn. Lassen Sie sich die Ware zeigen und holen Sie sich exklusive Expertentipps bei unseren Metzgern.“