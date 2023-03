Fünf Gründe für den Einsatz Ihres persönlichen Maklers

Kaltenkirchen (em/lm) Private Immobilienverkäufer stellen schnell fest, dass ein Verkauf ohne professionelle Unterstützung risikoreich und aufwändig sein kann. Folgende fünf Gründe sprechen für den Einsatz eines Immobilienmaklers:



Es fängt bei der Preiseinwertung an, denn als Eigentümer möchten Sie natürlich den bestmöglichen Kaufpreis erzielen. Frank Hoffmann Immobilien als regionaler Partner schätzt Ihr Objekt zügig, objektiv und marktgerecht ein. Sie als Eigentümer verkaufen vielleicht nur einmal im Leben eine Immobilie – wir machen dies jeden Tag!



Ein weiterer Punkt ist das professionelle Immobilienmarketing. Ihr privates Haus wird ausdrucksstark mit qualitativ hochwertigen Fotos in Szene gesetzt. Aussagekräftige Exposés und Veröffentlichungen sind bei uns stets online, in den gängigen Medien und zentralen Aushängen zu finden. Wir wissen, worauf potentielle Käufer achten und was gerade am Markt nachgefragt ist. Bei der Vermarktung von Mehrfamilien- / Zinshäusern greifen wir zusätzlich auf unser langjähriges Netzwerk von institutionellen und privaten Anlegern zurück.



Nutzen Sie unsere Office-Struktur und lehnen Sie sich entspannt zurück. Unser Team ist für Sie da und managt alle Abläufe. Wir melden uns nur bei Ihnen – wenn gewünscht auch in vorgegebenen Zeitkorridoren – um Besichtigungstermine mit Kaufinteressenten abzustimmen oder Sie über den aktuellen Stand zu informieren. Denn Ihre Freizeit soll Ihre Freizeit bleiben!



Wir bieten Ihnen kompetenten Immobilienverkauf. Ihr Makler übernimmt das gesamte Spektrum der Vermittlung. Beginnend bei der umfassenden Dokumentenbeschaffung, Durchführung der aufwändigen Besichtigungen, Führung der intensiven Verhandlungen, bis hin zum Notartermin. Wir sind stets an Ihrer Seite. Auch in umfangreicheren Fällen, wie die Betreuung von Erbengemeinschaften ist unser Unternehmen sehr erfahren.



Denn der wichtigste Punkt zum Schluss: Wir verkaufen mit Empathie! Hinter jeder Immobilie steht der Mensch, der aus ganz persönlichen, besonderen Motiven sein Eigenheim veräußern möchte. Jede Immobilie hat ihre Geschichte, mal ist sie ein Lieblingsstück, mal ein Ballast. In allen Fällen sind wir Ihr zuverlässiger Partner.



Ab September 2019 sind wir in Hamburg mit vier Immobilienshops präsent und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Unverbindliche Beratungstermine erhalten Sie gerne auch in den Abendstunden oder am Wochenende. Rufen Sie uns einfach an: 0 41 91 / 722 620 oder 0 40 / 368 200 100. Gerne erwarten wir auch Ihre E-Mail unter: info@frankhoffmann-immobilien.de

Veröffentlicht am: 10.09.2019