Der klimafreundlichste Reifenwechsel der Stadt

Hamburg (em) „Fridays for Future“ wird von Greta Thunberg initiert, DIE REIFENWECHSLER fördern die klimafreundlichste Art des Reifenwechsels. Wie wir alle wissen werden die Tage wieder kürzer, der erste Spekulatius steht im Supermarkt und so langsam naht die kalte Jahreszeit. Es ist also Zeit für den Wechsel auf Winterreifen.



Bei DIE REIFENWECHSLER buchen Kunden den Termin ganz einfach online auf www.diereifenwechsler.de für den Wechsel am Wunschort und sparen sich somit den Weg in die Werkstatt. Für die bevorstehende Saison gibt es noch kurzfristig freie Termine in den Geschäftszeiten oder auch flexibel spät abends und am Wochenende.



Der mobile Räderwechsel wird auf der Auffahrt Zuhause, auf dem Firmenparkplatz oder (fast) jedem anderen Ort durchgeführt. Das Full-Service-Paket (Abholung der Reifen in Hamburg und Umgebung, mobiler Räderwechsel inkl. Anfahrt, Transport der Reifen ins hauseigene Lager, Waschen, Kontrolle, Wuchten, fachgerechte Einlagerung des Radsatzes) spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern ist auch noch gut für das Klima.



Durchschnittlich fährt jeder Autofahrer 8 Kilometer in die Werkstatt und zurück. Bei 150 Fahrzeugen sind das pro Saison ca. 1.200 km, dies entspricht der Strecke Hamburg nach Venedig und einem CO2-Ausstoß von 285.6 kg! Durch eine effiziente Tourenplanung erreichen DIE REIFENWECHSLER mit dem mobilen Räderwechsel über 75 % Einsparpotential an CO2.



Geschäftsführer Henrik Schön: „Mit unserem nachhaltigen und innovativen Räderwechsel für Privat- und Firmenkunden unterstützen wir aktiv den Umweltschutz.“

Sein Geschäftspartner Tobias Kellinghusen fügt hinzu: „Wir bieten mit dem mobilen Service am Wunschort eine zukunftsweisende Dienstleistung, mit der wir im wahrsten Sinn des Wortes etwas bewegen.“



Foto: ©DIE REIFENWECHSLER

Veröffentlicht am: 16.10.2019