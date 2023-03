2. B2B NORD komplett ausverkauft!

Bad Bramstedt (mot) Standflächen komplett vergeben! Besucher und Aussteller dürfen sich auf informative Gespräche und gelungenes Networking freuen. Auch das Rahmenprogramm verspricht einen rundum abwechslungsreichen Messetag.



Die Aussteller haben ab 8 Uhr die Möglichkeit, das Businessfrühstücksangebot von Support & Catering zu nutzen und bereits kommunikativ in den Tag zu starten. Um 9 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung der zweiten B2B NORD.



Von der Idee zum Kult-Brand

Wacken-Open-Air-Erfinder Holger Hübner hält einen exklusiven Vortrag zum Thema „Wacken Open Air – das Festival und die Marke“. Mehrere tausend Metal-Fans stürmen am ersten Wochenende im August die beschauliche Gemeinde Wacken. Doch wie hat die Erfolgsgeschichte vor 25 Jahren angefangen? Holger Hübner berichtet Zuhörern seines Vortrages von 10.30 bis 11 Uhr im Kompetenzforum 1.



Anmeldungen für die nächste B2B NORD am 3. April 2014 werden gerne auf der Messe direkt am Messestand des Regenta Verlages angenommen.

Veröffentlicht am: 21.11.2013