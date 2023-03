12.02.2016 | 18:00 Uhr | Center Parcs Bispinger Heide | Töpinger Straße 69, 29646 Bispingen



Center Parcs Bispinger Heide (em) Gipfelthema: SOCIAL MEDIA und "POSTEN von FOTOS"

Auf was ist zu achten? Was ist vorher zu unternehmen? ....????

Petra Fischer (Snapshotz) wird in lockerer Runde für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen!



Anmeldung unter:

https://www.xing.com/events/2-handschlag-gipfel-2016-xing-gruppe-1641914



Der 2. HANDSCHLAG-GIPFEL in 2016 findet am 12. Februar im Center Parcs Bispinger Heide statt! In gemütlicher Runde werden wir bestimmt viele Informationen und Anregungen austauschen und wieder ordenlich netzwerken - sozusagen NETZWERKEN PUR!



Wir treffen uns ab 17.00 Uhr am KICKERTISCH zur Aufwärmrunde im Konferenz- und Tagungsbereich im Center Parcs Bispinger Heide (BUSINESS CENTER) und wechseln dann - je nachdem wie es passt - nach der offiziellen Begrüßung (ab 18.00 Uhr) früher oder später in den Market Dome, nur wenige Meter vom Business Center entfernt (oder gehen in einen der Tagungsräume im Business Center).





Veröffentlicht am: 28.01.2016