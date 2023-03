2. Segeberger Immobilientag am 21. September

Bad Segeberg (kv/ls) Nach der guten Resonanz im letzten Jahr wird am 21. September der nächste Immobilientag in Bad Segeberg stattfinden. Mit den neuen Räumlichkeiten in der Mehrzweckhalle des Städtischen Gymnasiums kann der Regenta Verlag als Veranstalter zusammen mit der Sparkasse Südholstein und der REGIONET Wirtschaftsförderung nahezu allen Standgrößen und Erfordernissen der Messeaussteller gerecht werden.



Auch in diesem Jahr dreht sich wieder alles um Bauen, Kaufen und Modernisieren. Von 10 bis 17 Uhr werden sich Unternehmen aus dem Immobilienbereich und dem Handwerk in der zentral zwischen Möbel Kraft und der Innenstadt gelegenen Halle präsentieren können. Hauptthemen sind neben dem Angebot von Grundstücken, Häusern und Wohnungen von Stadt, Maklern und Bauträgern auch Energiesparen, Renovieren, Neubau sowie die Sicherheit. Rund um die Immobilie Ein besonderes Highlight ist das Immobilienjahrbuch, das zu der Messe erstmalig erscheinen wird. Für die Bürger aus Bad Segeberg und Umgebung ist der Immobilientag eine perfekte Möglichkeit, sich einen Überblick über die ortsansässigen und regionalen Unternehmen zu verschaffen. Weiterhin wird sich Bad Segeberg interessierten Zuzüglern als attraktiver Wohnund Gewerbestandort präsentieren.

Veröffentlicht am: 25.06.2013