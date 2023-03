2. Zirkeltraining für Selbstständige

13.10.2017 | 10:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Zeit für frische Impulse:



Selbstständig sein ist immer wieder eine Herausforderung. Ständig gilt es, das eigene Handeln zu reflektieren, unter verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen und neue Entscheidungen zu treffen. Wer auf den permanenten Wandel nicht flexibel reagiert, läuft Gefahr wie ein Hamster im Rad auf der Stelle zu treten. Nutzen Sie deshalb einen Tag lang die Unterstützung unserer Experten für die Erfolgsfaktoren Marketing, Finanzen und Persönlichkeit.



Nach dem Erfolg des 1. Zirkeltraining für Selbstständige 2016 bieten wir Start-Ups sowie erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern auch in diesem Jahr ein interessantes Programm: Für noch mehr Erfolg in der Selbstständigkeit.



Am Freitag, den 13. Oktober 2017 von 10 - 17 Uhr bieten wir Ihnen in 16 Workshops Informationen zu bewährten Strategien und Methoden, die Sie in Ihrer selbstständigen Tätigkeit voranbringen. An der Trainerbank können Sie sich im direkten Gespräch Feedback einholen. Im Austausch mit Gleichgesinnten wird es leicht, die Performance im eigenen Business zu verbessern.



Stellen Sie sich aus den parallel stattfindenden Workshops in unseren Beratungsräumen Ihr individuelles Trainingsprogramm zusammen.



Die Investition in Ihren unternehmerischen Erfolg beträgt 48 Euro, Frühbucher bis 30.06.2017 bezahlen nur 38 Euro. Wir freuen uns, wenn Sie sich zur Teilnahme entschließen. Melden Sie sich an unter: http://claudiakirsch.de/Zirkeltraining/







Veröffentlicht am: 03.05.2017