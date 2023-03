20 Jahre „Rund ums Haus“ in Norderstedt

Norderstedt (em/jj) Zum 20. Mal öffnet die Infomesse „Rund ums Haus“ am 6. und 7. Februar in Norderstedt ihre Türen. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher im Rathaus und der TriBühne eine große Themenvielfalt für praktisches, energiesparendes, dabei aber auch komfortables Wohnen. Über 90 Aussteller beraten umfassend über Bauen, Planen, Sanieren, Renovieren, Wohnen und Einrichten, Modernisieren sowie Finanzieren.



Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Volksbank in Norderstedt hat dazu beigetragen, dass in Norderstedt eine der beliebtesten, interessantesten und auch eine der größten Messen dieser Art in Norddeutschland stattfinden kann. Und das zum 20. Mal. Viele Unternehmen sind von Anfang an dabei, teilweise schon mit der nächsten Generation von Firmeninhabern. So bleibt die Messe jung und behält doch ihren besonderen Charme.



Volker Großmann von der Volksbank Pinneberg-Elmshorn betont: „Als Veranstalter zusammen mit der Stadt Norderstedt freuen wir uns darüber, dass das Interesse der Besucher und der Messeanbieter auch bei der 20. Auflage dieser ,Mutter aller Messen’ im Rathaus Norderstedt ungebrochen ist. Jahr für Jahr wird damit bestätigt, welchen Stellenwert diese Veranstaltung für die Menschen in der Region rund um Norderstedt hat. Dabei bietet die Stadt Norderstedt mit der Rathauspassage und der TriBühne im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne, auf der sich Menschen aus der Stadt und der Umgebung als Nachfrager und Anbieter begegnen können.“ Rund 90 Anbieter nutzen in diesem Jahr die „Auftrittsfläche“ und zeigen an den beiden Messetagen ihre Leistungsfähigkeit „rund um die Immobilie“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Handwerksbetriebe aus unserer Region, die ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen.



Besonders gefragt sind dabei nach wie vor Informationsangebote zur energetischen Sanierung beziehungsweise zu energieeffizienten Heiztechniken. Dazu gibt es dann auch eine Vielzahl von Tipps und Anregungen, denn zahlreiche Fachleute beraten umfassend und kompetent über Einsparungs- und Fördermöglichkeiten. Aber grundsätzlich stehen die Themen: Sanieren, Renovieren und Modernisieren aus der Sicht der Messebesucher auch im Jahr 2016 wieder ganz vorne auf der Liste. Natürlich dürfen dabei gute Ideen für dekorative Maßnahmen, um das eigene Heim zu verschönern, nicht fehlen. Angebote dazu gibt es auf dem Messegelände in großer Zahl. Dabei sind natürlich auch die Berater der Volksbank und ihrer Partner aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe, die auf ihrem Messestand Tipps und Hinweise zur Finanzierung anbieten, ob es um Renovierungsbeziehungsweise Sanierungsmaßnahmen oder gleich um ein ganzes Neubauvorhaben geht. „Als Veranstalter sind wir der festen Überzeugung: Eine erfolgreiche Messe bringt Vorteile für alle Beteiligten, für den Absatz der mittelständischen Unternehmen, für gut informierte und beratene Besucher, aber eben auch für die Veranstalter, die für den reibungslosen Ablauf und eine durchdachte Organisation verantwortlich sind. Über allem steht die Idee, dass wir mit unserer Messe Anbietern und Interessenten die Möglichkeit bieten, Kontakte herzustellen und sich über die Erfüllung ihrer Ideen, Vorstellungen und Wünsche auszutauschen. Wenn man dabei den richtigen Partner gefunden hat, kann man von Anfang an für sein Vorhaben die Weichen richtig stellen. Dazu werden wir die TriBühne und die Rathauspassage wiederum in eine ansprechende Messelandschaft verwandeln“, so Volker Großmann. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt frei und die Kinder kann man gerne mitbringen, denn die Volksbank wird wieder für das beliebte Kinderbetreuungsprogramm sorgen, damit die Eltern dann in Ruhe schauen können.

Die Volksbank wünscht viel Spaß bei informativen Kontakten und interessanten Gesprächen mit kompetenten Gesprächspartnern bei der „Rund ums Haus 2016“. Unser Tipp: Einfach mal reinschauen!

www.rund-ums-haus-norderstedt.de

Veröffentlicht am: 03.02.2016