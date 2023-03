200.000 Reifen und Felgen vor Ort

Neumünster (sw/em) Die NDi Deutschland GmbH ist ein selbstständiges Tochterunternehmen der Nordisk Daek Import A/S aus dem dänischen Brørup und zählt heute zu den marktführenden Lieferanten von Reifen und Felgen in Nordeuropa. Das Wirtschaftsmagazin Kreis Segeberg und Neumünster befragte Geschäftsführer Dirk Böhme zur Geschichte und den Aufgaben seines Unternehmens.



Herr Böhme, wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

Die NDi Deutschland GmbH wurde 2003 gegründet. Zunächst war die Firma in Henstedt-Ulzburg ansässig, seit 2007 sind wir an unserem neuen Standort Neumünster. Hier stehen uns über 10.000 Quadratmeter für die Lagerung von mehr als 200.000 Reifen und Felgen zur Verfügung.



Der Stammsitz des Unternehmes liegt ja in Dänemark. Wie ist das Unternehmen dort aufgestellt?

Die Dänen haben in Skandinavien bereits Einiges erreicht. Mit rund 100.000 Quadratmetern im dänischen Hauptsitz verfügt die Gruppe über riesige Lagerkapazität, was kaum ein anderer Reifenhändler in dem Maße bieten kann. Die NDi Deutschland GmbH profitiert als Tochterunternehmen in Deutschland von der Vorarbeit der Muttergesellschaft.



Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie und bilden Sie auch aus?

Als großes Unternehmen wissen wir, das sich Know-how auszahlt. Als unser Unternehmen im Jahr 2003 gegründet wurde, gehörten zehn Mitarbeiter zum festen Team. Heute kümmern sich rund 30 Spezialisten um die kompetente Betreuung unserer Kunden. Die Ausbildung eines qualifizierten Nachwuchses spielt dabei eine zentrale Rolle. Jedes Jahr bilden wir sowohl Groß- und Außenhandelskaufleute als auch Fachkräfte für die Lagerlogistik aus. Ob am Telefon oder im direkten Kundengespräch: Unsere Fachleute sollen sich bestens auskennen und unsere Kunden kompetent beraten.



Sie als Großhandel bieten Kunden ein großes und außergewöhnliches Sortiment. Was erhalten Kunden bei Ihnen und worauf können sie sich verlassen?

Bei uns erhalten Kunden alles aus einer Hand. Das sage ich nicht nur, es ist wirklich so. Bei NDi erhalten Kunden alles, was zu einem Komplettrad dazugehört. Wir komplettieren die Reifen nach Ihren Wünschen und individuellen Vorgaben. NDi Brørup ist im Übrigen ein bewährter Partner für die Herstellung von Felgen, die in Industrie und Landwirtschaft genutzt werden und in allen Größen produziert werden. Als zuverlässiger Handelspartner beliefern wir unsere Kunden mit hochwertigen Pkw-Reifen jeder Größe und für jeden Einsatzbereich. Wir vertreiben ausschließlich erstklassige Produkte. Dazu gehören exklusive Eigenmarken genauso wie Fabrikate führender Markenhersteller. Unser Kerngeschäft sind die Pkw- Reifen, wir bieten allerdings noch sehr viel mehr. Auch für Lkw- und Kleinreifen, von der Sackkarre bis hin zum Rasenmäher, sind Kunden bei uns an der richtigen Adresse. Wir haben Produkte aller Größen und Typen auf Lager. In Schleswig- Holstein, Niedersachsen und Hamburg bieten wir unseren Kunden für alle Produkte einen täglichen Lieferservice mit eigenem Fuhrpark. Der Export-Versand erfolgt per Lkw-Komplettladung. Unabhängig davon, wo die Ware benötigt wird, unsere Kunden können sich immer auf eine pünktliche und zuverlässige Lieferung verlassen.



Sie bieten Ihren Kunden nicht nur Reifen und Felgen, Sie bieten in der NDi Worker’s Corner auch eine riesige Auswahl an Arbeitsund Schutzbekleidung. Was erhalten Kunden bei Ihnen noch?

Für einen gelungenen Unternehmensauftritt ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ein einheitliches Erscheinungsbild haben. Dies stärkt zudem die Zusammengehörigkeit. Im NDi Worker’s Corner erhalten Unternehmen die richtige Kleidung für ein einheitliches Auftreten und zudem eine große Auswahl an Individualisierungsmöglichkeiten, wie Bestickung, Lasergravur oder Siebdruck.



Welche Kundengruppen sollen von Ihnen angesprochen werden?

Wir beliefern den Einzelhandel bundesweit und international. Regionale Lieferungen verrichten wir mit unserem eigenen Auslieferungsservice. Für Kunden in ganz Europa verfügen wir über eine eigene Paketverpackungsanlage.



Sie haben allein aufgrund Ihrer Größe ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Was zeichnet Ihr Unternehmen besonders aus und gibt es dennoch Mitbewerber?

Nein, nicht direkt, zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. Bei keiner anderen Firma unserer Branche erhalten Kunden stets Spitzenqualität zu überzeugenden Konditionen. Wir sind immer für unsere Kunden verfügbar. Erst, wenn sie zufrieden sind, sind wir es auch. Das betrifft auch eventuelle Reklamationen, die bei uns schnell und zur Zufriedenheit der Kunden abgewickelt werden.



Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Situation ein, sind Sie zufrieden?

Die Jahre 2010 und 2011 waren sehr gut, im letzten Jahr fehlte einfach der Winter. Das merkte man vor allem an den hohen Lagerbeständen. Dieses Problem zog sich tatsächlich durch die gesamte Branche, was auch an den günstigen Preisen der Sommerreifen zu merken war.



In der heutigen Zeit ist eine gute Internet-Präsenz für ein erfolgreiches Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Wie sieht es in Ihrer Branche mit dem Thema Internet-Konkurrenz aus?

Leider ist der Reifenhandel besonders davon betroffen. Insbesondere im Privatkundenbereich werden die Preise im Internet stark verglichen.



Wie machen Sie mit Werbung auf sich aufmerksam?

Wir sind in entsprechenden Plattformen gelistet und haben haben eigene Call Center Aktivitäten direkt in unserem Hause. Selbstverständlich verfügen wir auch über eine gut aufgebaute Internetseite mit einer detaillierten Übersicht über unsere Produkte.



Mit Firmensitz in Neumünster sind Sie natürlich auch von dem kürzlich eröffneten DOC in Neumünster betroffen. Wie ist Ihre Meinung zum neuen Designer Outlet Center?

Meiner Meinung nach ist es eine Bereicherung für die Stadt Neumünster und für alle umliegenden Gemeinden. Wir bekommen neue Leute in die Stadt und es konnten ,ganz nebenbei’ 900 Arbeitsplätze geschaffen werden.



Zum Schluss, wenn Sie mögen, ein persönlicher Wunsch?

Mein Wunsch ist, dass privat alles genau so bleibt, wie es ist. Ich habe zwei tolle Kinder und bin glücklich verheiratet, besser kann es einem nicht gehen.

Veröffentlicht am: 06.11.2012