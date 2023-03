IDEE - Informations- und Beratertag

Donnerstag | 26.03.2015 | WTSH GmbH | Bergstraße 2 | 24103 Kiel



Konzept des IDEE-Beratertages:

Kostenlose Vermittlung von Grundinformationen im Bereich Existenzgründung kombiniert mit Finanzierungsinformationen der IB SH (Innovationsbank SH) und Schutzrechtsinformationen der WTSH (Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Geschmacksmuster).





Teil 1 - Existenzgründung



09:00 - 13:00 Uhr

ACHTUNG: Hierfür bitte gesondert bei Herrn Michael Schmidt, IHK zu Kiel, Tel. 0431/5194-230 oder per e-mail an schmidt@kiel.ihk.de anmelden!



Die IHK spricht mit ihrer Informationsveranstaltung am Vormittag alle Existenzgründerinnen und -gründer an, die sich Basis-Know-how aneignen wollen. Die hier vermittelte Basisinformation stellt den ersten Schritt im zweistufigen Beratungsangebot der IHK dar und ist Voraussetzung für die ggf. spätere persönliche IHK-Gründungsberatung.





Teil 2 - Finanzierungsinformationen



13:00 - 13:45 Uhr

ACHTUNG: Hierfür bitte gesondert bei Frau Katharina Preusse, IB SH, Tel. 0431/9905-3364 oder per e-mail an katharina.preusse@ib-sh.de anmelden!





Teil 3 - Schutzrechte



14:00 - ca. 17:30 Uhr

Für diesen Teil können Sie sich weiter unten online anmelden.



Die WTSH stellt am Nachmittag allen Interessierten die gewerblichen Schutzrechte und deren Besonderheiten vor (Welche Schutzrechte gibt es wofür? Wo meldet man diese an? Was kostet das? u.a.)



Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit einer individuellen Beratung durch einen Patentanwalt (kostenlos; die Reihenfolge der Anmeldungen bestimmt die Reihenfolge, in der die Teilnehmer mit dem Anwalt sprechen).



Das Ende der Veranstaltung ist abhängig von der Zahl der Teilnehmer und der Dauer der Beratungsgespräche.



