Samstag | 14.03.2015 | Ecos Office-Center Hamburg



BIG FIVE FOR LIFE Intro-Seminar



Das Intro-Seminar nimmt Dich mit auf den ersten Teil der Reise zu Deinen persönlichen Big Five for Life. Du erfährst, wie es möglich ist, das jeder Tag in Deinem Leben zu einem wundervollen Museumstag wird.



Eingangs widmen wir uns einigen grundlegenden Fragen zur Philosophie der Big Five for Life:

Woher kommen die Big Five for Life?

Warum verändern sie die Lebensplanung vieler Menschen?

Wie kann man seine Big Five for Life finden und ihnen mehr Raum im Leben geben?

und wir erzählen Geschichten, von Menschen, die ihren Big Five for Life folgen.



Wir erleben gemeinsam, dass die Big Five for Life nicht einfach ein paar Ziele auf einer Liste sind. Ihre Bedeutung für die eigene Lebensplanung und Persönlichkeitsentwicklung ist grundlegender und emotional tiefer verankert. Wir sprechen lieber und treffender von Herzenswünschen.



Auf dem Weg, diesen näher zu kommen, wirst Du jetzt einige Aufgaben bearbeiten. Dabei lernst Du Deine ganz persönlichen Werte besser kennen. Wenn man sich seiner Wertestruktur bewusst ist, erklären sich viele Vorlieben und Blockaden. Die Werte bestimmen unser Leben und unseren Lebensfluss. Für viele Teilnehmer ein echtes Aha-Erlebnis.



Außerdem erfährst Du, das Geld und finanzielle Unabhängigkeit selten ein eigenständiges Lebensziel sind. Die Big Five for Life sind die Wünsche, die man sich damit erfüllen möchte. Und es ist überraschend, dass man dazu wider erwartend nicht immer Geld benötigt.



Wir sprechen dann noch über Erfolg und den persönlichen Maßstab dafür. Hast Du schon mal etwas von der „Reich-und Glücklich-Matrix“ gehört? Kannst Du Dir vorstellen, mit den Dingen, die Du liebst, Geld zu verdienen? Entwirf ein neues Bild von einem erfüllten Leben für Dich.



Und das Fazit am Ende dieses abwechslungsreichen Tages: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“ Und genau das ist Dir wieder bewusst geworden. Durch die Idee der Big Five for Life und die Gespräche und Anregungen, hast Du erfahren, dass Du Dein Leben nach Deinen eigenen Wünschen gestalten kannst.



Das folgende Discovery-Seminar baut auf diesem Intro-Seminar auf.



Leistungen:

Frühstücks- und Kaffeepause, Tagungsgetränke, Seminarmaterialien



Preis: 245,00 Euro inkl. 19% MWST.



Unsere Garantien:

Dein Seminar findet zu 100% statt. Wenn Du bis zur ersten Pause das Gefühl haben solltest, Du bist nicht am richtigen Ort, erhältst Du die Seminargebühr zurück.

www.jsandfriends.com

Veröffentlicht am: 12.02.2015