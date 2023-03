Kreativität trifft Wandgestaltung

Norderstedt (ls/ng) Lebensfreude schaffen – auch im Unternehmen! Damit sich Unternehmer und Mitarbeiter auch bei der Arbeit wohlfühlen, ist es besonders wichtig, Persönlichkeit und Ausdruck in die Gestaltung der Büroräume einfließen zu lassen. Robert Stöcker bietet als Maler langjährige Erfahrung, einen geschulten Blick fürs Detail und kreative Ideen.



„Ich biete meinen Kunden verschiedene Leistungen, die von kleinen Spachtel- und Lasurtechniken über die kreative Wandgestaltung, Farbberatung, Tapezier- und Lackierarbeiten bis hin zu der Verlegung von Teppich- und Kunststoffböden sowie der Schadenssanierung reichen“, so der Maler. Ganz besonders hervorzuheben ist eine Technik, die nicht von jedem Maler angeboten wird. Diese ist die indirekte Wandbeleuchtung: LED-Stripes sorgen hinter einer Stuckleiste für eine Raumbeleuchtung der anderen Art. Praktisch bei dieser Technik ist, dass alle Kabel verschwinden und man nur eine Steckdose benötigt, um jeden Raum mit indirektem Licht beleuchten zu können. Außerdem erhalten Kunden die LED-Lichter in verschiedenen Farben und können die Helligkeit sowie die Dimmung über eine Fernbedienung ganz nach Belieben verändern.



Vorteile von LED-Stripes

„Ein weiterer Aspekt, der für eine indirekte Wandbeleuchtung spricht, ist das Einsparen von Stromkosten, da LEDs im Vergleich zu anderen Glühlampen nur einen Bruchteil der Energie verbrauchen. Die Helligkeit von LED-Stripes gegenüber einem LED-Lichtschlauch ist viel besser“, erklärt der Fachmann. Gut kombinierbar mit einer indirekten Beleuchtung ist die Spachtel- und Lasurtechnik, bei der die metallischen Oberflächen durch eine einzigartige Ausstrahlung sehr edel wirken und effektvoll schimmern. Durch die einzigartige Technik entsteht ein Samteffekt in der Oberflächenoptik.

Veröffentlicht am: 31.03.2016