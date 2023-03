Gut und günstig

Norderstedt (sw/jj) Wasserresistent und für alle Räume geeignet – Senso ist die perfekte Alternative zu Parkett und Laminat.



„Senso ist angenehm fußwarm und leise. Störende Bodengeräusche haben ein Ende, das ist besonders in Büroräumen ein großer Vorteil“, weiß Rainer Suhr. „Senso gibt es in vielen verschiedenen Qualitäten, in trendigen Designs und verschiedenen Maßen, sodass es auf jede Raumgröße angepasst werden kann.“ Dank des selbstklebenden Rückens ist Senso schnell zu verlegen. Dies übernehmen die Spezialisten von Suhr Innenausstatter für ihre Kunden gerne. Rainer Suhr erklärt: „Wir verlegen Senso seit zehn Jahren erfolgreich. Zuerst muss der Unterboden vorbereitet werden. Anschließend wird das Schutzpapier abgezogen und Diele an Diele fixiert und fest angedrückt. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur zwei Millimetern entfällt sogar in den allermeisten Fällen das Kürzen von Türen. Reparaturen sind jederzeit einfach möglich. Wir informieren Sie gerne über weitere Vorzüge dieses besonderen Fußbodenbelages.“

Veröffentlicht am: 12.04.2016