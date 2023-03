Outdoorträume für jeden Bedarf

Norderstedt (lm/sw) Die Outdoorsaison ist in vollem Gange! Wer für seinen Außenbereich noch die passende Sitzgelegenheit sucht, wird bei SELGROS cash & carry fündig. Vom hochwertigen Gastro-Outdoor-Zubehör bis hin zu modernen Grills, Beilagen und Co. bietet SELGROS eine vielseitige Auswahl aus rund 50.000 Artikeln im Food- und Non-Food- Bereich für seine Kunden.



Allseits beliebt sind auch in diesem Jahr wieder Rattanmöbel in verschiedenen Farben und Ausführungen. „Rattanmöbel-Nachbildungen überzeugen hier durch ihre Witterungsbeständigkeit und das einfache Handling“, weiß Olaf Schlünzen, Betriebsleiter bei SELGROS. „Sie brauchen nur noch die Kissen abzunehmen und trocken zu verstauen. Das lästige Wegräumen oder Unterstellen der Möbel entfällt.“



Von allen Nonfood-Produkten, die bei SELGROS auf Lager sind, finden interessierte Kunden auch immer ein Ausstellungsstück vor Ort. „Es ist uns wichtig, dass sich der Kunde auch haptisch von der Qualität unserer Produkte überzeugen kann“, betont Olaf Schlünzen. „Deswegen besteht für beispielsweise spezielle Bestuhlung für den Gastrobereich, bei der wir dann mit Katalogen arbeiten, immer auch die Möglichkeit, Musterstücke zu erhalten.“



Festzeltgarnituren stehen immer hoch im Kurs, sind sie doch einfach auf- und abzubauen und benötigen wenig Stauraum.



Olaf Schlünzen: „Sie möchten Ihren Gästen aber einen besseren Sitzkomfort bieten? Dann haben wir für Sie Festzeltgarnituren mit Rückenlehne im Angebot. Sie sind hochwertiger und trotzdem ganz einfach und platzsparend zu verstauen, da sich auch die Lehne problemlos einklappen lässt.“ Passend zur Garten-Garnitur warten auch verschiedene Grills der Marke Weber bei SELGROS auf ihre neuen Besitzer. „Die Weber- Grills bestechen durch ihre abgerundeten Kanten. Außerdem sind die Grills sehr robust, leicht zu bedienen und zu reinigen“, ist Olaf Schlünzen überzeugt. „Sie können Ihren Weber-Grill auch von außen mit der Bürste abscheuern, ohne das Sie die Beschichtung zerkratzen.“ Ebenfalls im Sortiment zu finden sind alle Artikel rund um das Thema Grillen: Grillbürste, Mikrofasertücher und Reinigungssprays – Für die richtige Pflege ist gesorgt.



Der Einkäufer kann sich jederzeit auf die hervorragende Qualität der Produkte und eine umfassende und fachmännische Beratung verlassen. „Bei uns bekommen Sie alles, was es für eine gute Esskultur braucht“, betont der Betriebsleiter abschließend. „Und sollten Sie sich mal nicht fündig werden, sprechen Sie uns einfach an, im Handumtrehen haben wir Ihren gewünschten Artikel bestellt und Sie bekommen ihn sogar bei Bedarf bis vor die Tür geliefert.“



Foto: Olaf Schlünzen

Veröffentlicht am: 28.06.2019