21 Tage für mehr Präsenz

15.06.2015 | 12:00 Uhr | online, Ihr PC | Haberkamp 63, 22927 Großhansdorf



online, Ihr PC (em) START: Jederzeit!

Hier ist unser neues Projekt – in der Pilot-Phase kostenfrei für Sie!

Wie Sie in nur drei Wochen Ihre Persönlichkeit zum Leuchten bringen und Ihre Anziehungs-kraft erhöhen.

Kommen Sie mit auf eine Reise in das Land der magischen Wirkung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Mitmenschen freundlich und sympathisch überzeugen ohne als Angeber oder Aufschneider durch die Welt zu gehen. Überzeugen Sie mit Ihrer Ausstrahlung und Ihrer Persönlichkeit und erfahren Sie, wie Sie Ihre Interessen mit Freude und Begeiste-rung durchsetzen.

Machen Sie mit bei der 21 Tage Challenge für mehr Präsenz und lernen Sie, wie Sie mit einfa-chen Mitteln Ihre Wirkung um ein Vielfaches steigern.

Und das Beste ist: Dieser Kurs ist ein Pilot-Projekt und absolut kostenfrei für Sie.

Sie brauchen noch ein paar Infos bevor Sie sich entscheiden? Gerne!

In den 21 Tagen erwarten Sie täglich kleinere oder größere Impulse zu den Themen Sympa-thie, Charisma und Wirkung. Wir werden uns mit der Körper-Rhetorik und der Gesprächskultur beschäftigen, das Äußere kommt zur Sprache, genauso wie das Verhalten in der Öffentlichkeit oder in schwierigen Situationen. Das Ganze ist verpackt in Texte, kleine Praxis-Übungen, Quiz-Aufgaben, Podcasts, und noch so Einiges mehr. Lassen Sie sich doch auch ein wenig überraschen.

Veröffentlicht am: 02.06.2015