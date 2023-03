24 Stunden Notdienst für Elektro-Geräte

Norderstedt (mr/mhp) Auch an den Feiertagen gibt es wichtige Arbeiten zu erledigen. Doch was passiert, wenn essentielle Elektro- Geräte plötzlich ausfallen und die Deadline in unerreichbare Ferne rückt? Mit dem 24 Stunden Notdienst stehen Andreas Münster und sein Team allen zur Verfügung, die außerhalb der Geschäftszeiten so einen Notfall erleben.



„Unsere Fahrzeugflotte ist an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden sofort einsatzbereit und in kürzester Zeit bei Ihnen vor Ort, damit Sie Ihre Produktion nicht stoppen müssen und wieder an die Arbeit gehen können“, so der elektro- Münster-Chef.



Vorsicht ist besser als Nachsicht

Wer dem oben genannten Horrorszenario vorbeugen möchte, dem empfiehlt Inhaber Andreas Münster regelmäßig von einem Fachbetrieb einen E-Check durchführen zu lassen. „Durch den E-Check decken wir mögliche Fehlerquellen oder Defekte auf. So beugen Sie teuren Schäden an Ihren Elektro- Geräten vor. Außerdem zeigen wir Ihnen durch den E-Check ein Einsparpotential hinsichtlich Ihres Energieverbrauches auf“, erklärt Andreas Münster dazu.



Foto: Kunden können sich jeder zeit auf den Notdienst von elektroMünster verlassen.

Ein Anruf genügt und die Experten stehen zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 16.01.2018