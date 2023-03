25 Jahre Gleichstellungsbeauftragte

Kreis Stormarn (em) Die Position der Kreisgleichstellungsbeauftragten hatte am 1. November ihr 25-jähriges Jubiläum. Über 100 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung sowie Vertreterinnen und Vertreter der kreisansässigen Beratungsinstitutionen und Netzwerke folgten der Einladung der amtierenden Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Birte Kruse-Gobrecht, am vergangenen Samstag um dieses Ereignis zu würdigen.



Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen inhaltlich das bisher Erreichte und die zukünftigen Herausforderungen und Chancen. „Im Bereich Gleichstellung ist Dynamik erkennbar, denn die Herausforderungen der demografischen Entwicklung werden erkannt und der Druck auf neue Lösungsansätze steigt enorm. Auch zugunsten der Frauen. Die Zeit spielt uns in die Hände. Sozusagen,“ betonte Birte Kruse-Gobrecht in Ihrer Begrüßung. „Die Frage der Chancengleichheit von Männern und Frauen stand in den letzten 25 Jahren in vielfältiger Weise im Fokus der gesellschaftlichen und politischen Diskussionen. Auch in Stormarn. Dank vieler engagierter Beteiligter. Und das ist gut so!“, ergänzte Kruse-Gobrecht.



Die parlamentarische Staatssekretärin der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Elke Ferner, gratulierte aus Berlin per Video und Landrat Klaus Plöger betonte seine Unterstützung der Gleichstellungsarbeit sowie die Notwendigkeit der weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen.



Renommierte Referentinnen bereicherten das Programm

Marion Knaths, Inhaberin von sheboss Hamburg und eine der profiliertesten Kommunikationstrainerinnen Deutschlands mit dem Thema „Die andere Seite der gläsernen Decke“. Fazit von Marion Knaths bezogen auf den Kreis Stormarn: „Frauenförderung – ja, Frauenbeförderung da ist noch Potential!“ Knaths ist mit ihrer Firma sheboss auf Führungskräftetrainings für Frauen spezialisiert. Ein weiteres Highlight setzte: Frau Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski, Professorin an der Universität Kassel im Institut für Wirtschaftsrecht, dort Leiterin des Fachgebiets Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, Schwerpunkt Umweltrecht mit dem Impuls-Vortrag „Ein paritätisches Wahlrecht jetzt! Politik und Gesellschaft gleichberechtigt mitbestimmen: Mehr Frauen in die Parlamente.“



„Seit Jahren nimmt die Diskussion über die anhaltende Unterrepräsentanz von Parlamentarierinnen und ein immer noch fehlendes paritätisches Wahlrecht in Deutschland immer stärker zu – insb. unter Juristinnen. Sie halten aufgrund eigener Sachkompetenz die herrschenden Verhältnisse in den Parlamenten für verfassungswidrig, weil die weibliche Bevölkerungsmehrheit mit ihren Perspektiven und Interessen nicht angemessen in den Parlamenten repräsentiert und „gespiegelt“ wird“, so Laskowski.



Das übergeordnete Motto „mit interessanten Menschen ins Gespräch kommen und mit Denkanstößen nach Hause gehen“ führte zu einem regen Austausch der Besucherinnen und Besucher, die außerdem in drei Foren zu den Themen „Frauen in der Politik“, „Frauen in Führung“ und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ diskutierten und Lösungsansätze entwickelten. Im Rahmen einer Begleitausstellung präsentierten sich Netzwerke, Institutionen, Verbände und Vereine rund um die Themen im Foyer des Kreistagssitzungssaales.



Foto: Landrat Klaus Plöger und Birte Kruse-Gobrecht mit den Referentinnen Marion Knaths (2. von links) und Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski (3. von rechts) sowie den Begleiterinnen der Themenforen: Astrid Korth (ganz links), Christiane Albers (2. von rechts) und Sabine Rautenberg (ganz rechts)

Veröffentlicht am: 10.11.2015