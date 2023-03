25 Jahre Postkarten aus Neumünster

Neumünster (cs/mp) Mit dem Umzug im Dezember 2010 in die neuen Räumlichkeiten im Gewerbegebiet Freesenburg hat HARTUNG GmbH & Co. KG die Weichen gestellt für eine wachstumsreiche Zukunft.



Im April dieses Jahres hat die HARTUNG GmbH & Co. KG ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Angefangen hat die Firma mit Postkarten von der Insel Sylt, mittlerweile ist das Sortiment umfangreich erweitert worden. Ein großer Bereich sind Post- und Glückwunschkarten zu allen Anlässen, außerdem vertreibt die HARTUNG GmbH & Co. KG Papeterie-Artikel, wie z.B. Geschenkpapier und Präsentboxen. Der Vertrieb erfolgt europaweit mit rund 30 Mitarbeitern im Außendienst. Im Lager und Büro sind weitere 35 Mitarbeiter beschäftigt, die sich um den reibungslosen Ablauf kümmern.



Die neuen Räumlichkeiten sind auf Expansion ausgelegt: Die Lagerräume haben noch freie Kapazitäten und es gibt noch eine Ausbaureserve von knapp 2.000 Quadratmetern. So ist es möglich den Vertrieb, insbesondere im europäischen Ausland, zu erhöhen. Die Geschäftsführer Olaf Reiner und seine Frau Ute (kleines Foto), die Tochter des Firmengründers Klaus- Dieter Hartung, legen viel Wert auf das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter. Mit dem lichtdurchfluteten Neubau haben sie einen mit den neuesten Geräten ausgestatteten Fitnessraum gebaut, den die Mitarbeiter in ihrer Freizeit nutzen können. Außerdem gibt es einen Gebetsraum sowie ein Bistro mit ruhig gelegener Terrasse. Für die weitere sportliche Betätigung ist noch ein Fußballplatz und ein Beachvolleyballfeld im Außenbereich angelegt worden.



Ökologischer Neubau

Der Neubau erfolgte auch nach ökologischen Gesichtspunkten: Die Heizung wird durch Erdwärme geregelt, auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung errichtet und im gesamten Betrieb sind LED-Lampen installiert worden. Der gut geplante Neubau erfüllt alle Erfordernisse und legt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft, in der die Mitarbeiter in einem angenehmen Arbeitsumfeld zufrieden arbeiten können.

Veröffentlicht am: 31.08.2011