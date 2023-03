260.000 Euro EU-Fördermittel für Projekte bewilligt!

Itzehoe (em) Im Rahmen der letzten Vorstandssitzung der AktivRegion Steinburg standen acht interessante Projekte zur Entscheidung über eine Bezuschussung mit EU-Fördermitteln für den ländlichen Raum auf der Tagesordnung. Sieben von Ihnen konnten die Vorstandsmitglieder der AktivRegion Steinburg unter dem Vorsitz von Dr. Reinhold Wenzlaff eine Förderung gewähren.



Hierbei handelt es sich um folgende Projekte: „Revitalisierung MarktTreff St. Margarethen“, „Aufwertung des Kulturdenkmals „Eishaus“ in Krempe“, „BIK Bürgerinformation Krempe“, „Ein Kümmerer für Neuenbrook“, „Bürgerbegegnungsstätte Besdorf“, „Konzeption Wohnprojekt Herzhorn (Teil 1)“, „Wohnprojekt Herzhorn: Herrichten des Grundstücks (Teil 2)“. Näheres zu den Projekten ist auf der Internetseite der AktivRegion Steinburg zu finden. Außer dem Eishaus in Krempe, das in das Handlungsfeld „Land- und Naturerlebnisse“ gehört, sind alle anderen Projekte dem Handlungsfeld „Allianzen der Daseinsvorsorge“ zuzuordnen. „Mit diesen ersten Projektbeschlüssen haben wir zunächst den Knoten der wartenden Projektträger zerschlagen können“, erläutert Wenzlaff.



„Den nächste Schwung an Projekten, der sich seit einigen Monaten aufgestaut hat, erwarten wir für die nächste Sitzung im November“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende Manfred Schmiade. „Nach gut eineinhalb Jahren Pause steigen wir jetzt wieder voll in die Projektförderung ein“, so Schmiade weiter. Lediglich die Sanierung des Bismarckturms in Itzehoe konnte nicht mit einer Förderung bedacht werden, da der wesentliche Inhalt des Projektes in der Sanierung bzw. Restauration der Außenwand besteht, was leider nicht mit den Förderregeln zu vereinbaren ist.



Weitere Informationen im Internet unter www.leader-steinburg.de

Veröffentlicht am: 26.08.2015