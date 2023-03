283 Baufirmen kontrolliert

Neumünster (em/kv) Kieler Zöllner kontrollierten im letzten Jahr verstärkt Baufirmen. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) weist mit Blick auf die neuen Zahlen des Bundesfinanzministeriums darauf hin, das Baufirmen in Neumünster häufiger mit einem Besuch vom Zoll rechnen müssen.



So haben Beamte des zuständigen Hauptzollamtes Kiel im vergangenen Jahr 283 Bauunternehmen mit dem Fokus auf Schwarzarbeit kontrolliert. Das entspricht einer Steigung von ca. acht Prozent zum Vorjahr. Des weiteren wurden 29 Ermittlungsverfahren wegen nicht gezahlter Mindestlöhne eingeleitet und der Schaden der durch hinterzogene Steuern und Sozialabgaben entstand belief sich auf ca. 6,85 Millionen Euro.



Laut IG BAU sind diese Zahlen alarmierend, denn die Zahl der schwarzen Schafe in der Baubranche sei nach wie vor erschreckend hoch. „Viele der Dumping-Firmen gehen dem Zoll nicht ins Netz, da die Beamten mit ihren Kontrollen überhaupt nicht hinterher kommen“, so IG BAU Bezirksvorsitzender Ralf Olschewski.

Veröffentlicht am: 09.05.2018