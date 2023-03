30 Jahre im Dienst des Mittelstandes

Pinneberg (em) Die Unternehmenshistorie von Creditreform Pinneberg beginnt am 6. Juli 1982 mit der Gründung des lokalen Vereins Creditreform. Kurz danach, am 9. August 1982, folgte die Gründung der Creditreform Pinneberg Bünsch & Zucker KG, die zu diesem Zeitpunkt 107. Creditreform Gesellschaft in Deutschland. Der reguläre Geschäftsbetrieb wurde dann im Oktober 1982 aufgenommen.



Zum Jahreswechsel hatte das in der Friedrich-Ebert-Straße ansässige Unternehmen knapp 350 Kunden und zehn Mitarbeiter. Heute ist das Pinneberger Unternehmen mit Sitz in der Waldstraße eine von bundesweit 130 selbstständigen Creditreform Gesellschaften. Mit der weltweit größten Datenbank über deutsche Unternehmen, mehr als 163.000 Mitgliedern und über 4.500 Mitarbeitern gehört Creditreform zu den führenden internationalen Anbietern von Wirtschaftsinformationen und Inkasso-Dienstleistungen. 1879 als Wirtschaftsauskunftei in Mainz gegründet, bietet Creditreform heute ein umfassendes Spektrum an integrierten Finanzund Informationsdienstleistungen zum Gläubigerschutz. Die Entwicklung von Creditreform Pinneberg ist eng verknüpft mit dem Namen Bernd Zucker. Er führte die Geschicke des Unternehmens als Geschäftsführer bis ins Jahr 2008. Hans Jürgen Bünsch, der Mitgeschäftsführer der Gründerjahre, war bereits 1985 in den Ruhestand gegangen. Zwei Jahre später erfolgte der Umzug in die Waldstraße. Nachdem Bernd Zucker 2008 in den Ruhestand gegangen war, übernahmen Thomas Wall und Nikolaus von der Decken als Geschäftsführer die Verantwortung für das Unternehmen. Die Firmierung lautet seit diesem Zeitpunkt Creditreform Wall & von der Decken KG. Heute sind es 20 Mitarbeiter, die mehr als 1.000 Kunden der Region dabei unterstützen, Kreditentscheidungen zu fällen, Verluste zu vermeiden und unternehmerische Risiken zu reduzieren. Mit aktuellen Firmeninformationen und einem professionellen Forderungs- und Risikomanagement gibt Creditreform Unternehmen in der Region Pinneberg Sicherheit beim Auf- und Ausbau ihrer Geschäftsbeziehungen.



Erfolgreicher Ausbildungsbetrieb

Auch als IHK-Ausbildungsbetrieb hat sich Creditreform Pinneberg in der regionalen Unternehmenslandschaft fest etabliert. „Wir bilden seit vielen Jahren junge Menschen zu Bürokaufleuten aus und schauen auf über 50 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildungen zurück. Dabei macht es uns besonders stolz, dass unser Auszubildender Antonio de Giovanni seine Ausbildung in diesem Sommer als Prüfungsbester seines Jahrgangs abgeschlossen hat“, so Geschäftsführer Thomas Wall.



Entwicklung zum Full Service-Anbieter

Die Historie von Creditreform – in Pinneberg wie in ganz Deutschland – ist durch die kontinuierliche Ausweitung des Produktportfolios gekennzeichnet. Die letzten Jahre standen dabei ganz im Zeichen der Abrundung des Produktportfolios und der Entwicklung zu einem modernen Full Service- Anbieter für das unternehmerische Risikomanagement. Wichtige Etappen dabei waren die Entwicklung von Risikomanagement- Tools sowie das Angebot einer Warenkreditversicherung. Der jüngste Meilenstein ist die Entwicklung einer neuen, für unterschiedliche Geschäftsvorfälle abgestuften Auskunftsgeneration in einem zeitgemäßen Layout. Ebenfalls in den Kontext dieser neuen Auskunftsgeneration gehört die Weiterentwicklung des Creditreform Bonitätsindex, dem in Deutschland führenden Bewertungsinstrument für Kreditentscheidungen in der Unternehmenspraxis.



Foto: Die Geschäftsführer Nikolaus von der Decken und Thomas Wall

Veröffentlicht am: 20.11.2012