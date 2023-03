30 Jahre Wirtschaftserfahrung

Elmshorn (em/mhp) Vor 30 Jahren eröffnete der erste DAS FUTTERHAUS-Markt in Deutschland. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, an die anfangs allein die Gründer des Unternehmens glaubten. Seit August feiert Deutschlands erster Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör mit über 330 Märkten seinen runden Geburtstag.



Seit der Unternehmensgründung vor 30 Jahren ist DAS FUTTERHAUS kontinuierlich gewachsen. Im vergangenen Jahr gingen 21 neue Märkte in Deutschland und Österreich an den Start. Im laufenden Jahr eröffneten in beiden Ländern bereits 17 neue Standorte.



„Wir profitieren derzeit von der Konsolidierung innerhalb der Branche. Unser Ziel ist es, uns in den kommenden Jahren mindestens zu verdoppeln. Wir haben dafür allerdings keinen festen Zeitraum definiert. Uns geht es in erster Linie darum, gute Standorte mit guten Partnern zu eröffnen“, erklärt Herwig Eggerstedt, Gründer der DAS FUTTERHAUS- Unternehmensgruppe. „Die Entwicklung unseres Unternehmens zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind“, ist Herwig Eggerstedt überzeugt. „Sie zeigt auch, dass der stationäre Handel trotz wachsender Online-Präsenz noch Potenzial hat.“



Foto: Jan Haeselich © Das Futterhaus

Veröffentlicht am: 17.10.2017